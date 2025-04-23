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Что приготовить из авокадо и яиц для сытного и полезного перекуса: рецепт блюда за 5 минут
Авокадо – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, намазок, а также салатов. Еще из него даже получатся очень вкусные десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с намазкой из авокадо для перекуса.
Ингредиенты:
- Авокадо 1шт.
- Яйца 2 шт.
- Зелень пучок
- Соль, перец по вкусу
- Багет
- Сметана 2 ч.л.
- Сок половин лайма (можно лимона)
Способ приготовления:
1. Богет поджарить на сковороде.
2. Авокадо соединить с яйцами, сметаной и специями, измельченной зеленью, разомните вилкой.
3. Готовой намазкой смажьте багет и можно есть!
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