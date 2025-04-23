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Что приготовить из авокадо и яиц для сытного и полезного перекуса: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
165
Рецепт блюда

Авокадо – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, намазок, а также салатов. Еще из него даже получатся очень вкусные десерты.

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Что приготовить из авокадо и яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с намазкой из авокадо для перекуса.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Авокадо 1шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Зелень пучок
  • Соль, перец по вкусу
  • Багет
  • Сметана 2 ч.л.
  • Сок половин лайма (можно лимона)

Способ приготовления: 

1. Богет поджарить на сковороде.

Ингредиенты для намазки

2. Авокадо соединить с яйцами, сметаной и специями, измельченной зеленью, разомните вилкой.

Готовая намазка

3. Готовой намазкой смажьте багет и можно есть!

Готовое блюдо

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