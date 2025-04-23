Что приготовить из авокадо и яиц для сытного и полезного перекуса: рецепт блюда за 5 минут

Авокадо – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, намазок, а также салатов. Еще из него даже получатся очень вкусные десерты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с намазкой из авокадо для перекуса.

Ингредиенты:

Авокадо 1шт.

Яйца 2 шт.

Зелень пучок

Соль, перец по вкусу

Багет

Сметана 2 ч.л.

Сок половин лайма (можно лимона)

Способ приготовления:

1. Богет поджарить на сковороде.

2. Авокадо соединить с яйцами, сметаной и специями, измельченной зеленью, разомните вилкой.

3. Готовой намазкой смажьте багет и можно есть!

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