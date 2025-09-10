Что посадить осенью в саду: в следующем году вы его не узнаете

Осень – не только время сбора урожая, но и период, когда закладывается основа будущего сезона. Посаженные в сентябре или октябре цветы и плодовые культуры успевают укорениться до зимы, лучше выдерживают мороз и уже весной начинают активный рост.

Такой подход позволяет получить более раннее цветение, более сильные растения и более устойчивый сад. OBOZ.UA рассказывает, что посадить осенью.

Почему стоит сажать цветы осенью

Поздний осенний посев имеет ряд преимуществ. Во-первых, растения, которые укореняются до зимы, начинают свое развитие раньше и зацветают на несколько недель быстрее, чем те, что были высажены весной.

Во-вторых, они выдерживают холод и заморозки, а их корневая система впитывает больше влаги из почвы. Это делает такие цветы более устойчивыми к болезням и вредителям. Наконец, осенняя посадка избавляет вас от мороки с рассадой и обеспечивает активный рост уже с первых теплых дней весны.

Какие цветы высаживать осенью

Луковичные весенние цветы – тюльпаны, нарциссы, крокусы, подснежники, мускари. Их луковицы сажают на глубину, указанную на упаковке, поливают и, по возможности, мульчируют для защиты от мороза.

Георгины – разноцветные и пышные, они прекрасно сохраняют корни во время зимы. Часть корня оставляют над землей, растение хорошо поливают при высадке.

Лилии и ирисы – поздняя осенняя посадка активирует их развитие, благодаря чему весной они быстро и изящно зацветают.

Мальвы – летние красавицы, которые при посеве осенью зацветут значительно раньше следующего года. Семена заглубляют на 1–2 см и хорошо увлажняют почву.

Гиацинты, астры и бархатцы можно высевать до конца октября, как и многие многолетники: пионы, гортензии, дельфиниумы, маргаритки, незабудки.

Розы лучше всего высаживать от третьей декады сентября до середины октября. Важно, чтобы куст успел укорениться до первых сильных морозов. В ноябре их окучивают и укрывают агроволокном.

Что еще можно посадить осенью

Клубника

Осенняя посадка клубники считается даже более эффективной, чем весенняя. Если рассадить кустики правильно и обеспечить уход, они лучше приживутся и уже следующим летом дадут богатый урожай. Важно высаживать клубнику за 20 дней до устойчивых заморозков, в облачный, но сухой день. Место должно быть хорошо освещено ранней весной, однако летом оставаться в легкой тени.

Малина

Саженцы малины лучше всего высаживать в середине сентября. Используют крепкие корневые ростки со здоровых кустов, которые высаживают на солнечных участках, обильно поливают и обязательно подкармливают почву перегноем. Такой подход позволит получить первые ягоды уже в начале лета.

Салаты и пряные травы

Большинство зелени хорошо переносит прохладу и быстро созревает. Если посеять салаты в сентябре, то уже в октябре можно собирать свежий урожай. Лучше всего подкормить почву перед посадкой, ведь эти культуры быстро истощают землю. Для осеннего посева подходят: микрозелень гороха (готова через 20 дней), листовая горчица (через 3 недели), кресс-салат (через 15 дней), а также руккола, шпинат и салат-латук.

