Могут заболеть и погибнуть: какие деревья нельзя обрезать осенью

Обрезка деревьев является важной частью ухода за садом, но ее время имеет решающее значение для здоровья растений. Неправильно выбранный период может привести к уменьшению урожая, потере декоративного вида или даже гибели дерева.

Видео дня

Особенно рискованной является обрезка осенью, когда деревья готовятся к зимнему покою. В этот период они закладывают цветочные почки и адаптируются к холодам. Проведение обрезки в осенний сезон может ослабить растения, сделать их уязвимыми к морозам и болезням.

Чтобы избежать этих проблем, эксперты рекомендуют дождаться конца зимы или начала весны.

Яблони и груши

Обрезка яблонь и груш осенью может существенно повлиять на их плодоносность. В это время эти деревья формируют цветочные почки для следующего сезона, и их удаление уменьшает будущий урожай.

Кроме того, срезы, сделанные осенью, медленно заживают, что повышает риск поражения бактериальными заболеваниями, такими как фитофтороз. Эта болезнь может уничтожать цветы и побеги, ослабляя дерево. Обрезка в конце зимы позволяет избежать этих проблем, поскольку раны заживают быстрее, а дерево лучше подготовлено к весеннему росту.

Вишни

Вишневые деревья особенно уязвимы к грибку серебристых листьев, если обрезать их осенью. Открытые срезы становятся легким путем для проникновения грибков, которые могут вызвать серебристую окраску листьев и отмирание ветвей.

Поскольку раны осенью заживают медленно, грибковые споры имеют больше шансов поразить дерево. Чтобы защитить вишни, обрезку лучше проводить в конце зимы, когда риск заражения минимален. Такой подход помогает сохранить здоровье дерева и его плодоносность.

Лоропеталлум и магнолия

Декоративные растения, такие как лоропеталлум и магнолия, теряют свою привлекательность из-за осенней обрезки. Лоропеталлум формирует соцветия для весеннего цветения, и их удаление осенью приводит к появлению слабых побегов, которые не выдерживают зимних морозов.

Аналогично магнолии закладывают цветочные почки в течение вегетационного периода, и обрезка осенью лишает их эффектного цветения. Чтобы наслаждаться пышными цветами, обрезку этих растений следует планировать на конец зимы, когда почки уже сформированы, но еще не распустились.

Боярышник и дерен

Боярышник и цветущий дерен также нуждаются в осторожном подходе к обрезке. Осенняя обрезка боярышника может спровоцировать заболевания, такие как фитофтороз или гниль древесины, через открытые раны. У кизила существует риск грибковых поражений, таких как септориоз или антракноз, если обрезать его осенью. Оба дерева формируют цветочные почки для весеннего цветения, и их удаление уменьшает декоративность.

Рекомендуется проводить обрезку в конце зимы, а в случае весенней обрезки – стерилизовать инструменты, чтобы избежать распространения спор.

Ирга

Ирга известна своей привлекательностью в течение всего года, в частности яркими осенними листьями и элегантными ветвями зимой. Осенняя обрезка может уничтожить цветочные почки, что приведет к потере раннего весеннего цветения.

Кроме того, она ослабляет дерево, делая его менее устойчивым к зимним условиям. Чтобы ирга оставалась центральным элементом сада, обрезку следует проводить в конце зимы, когда растение находится в состоянии покоя, но уже готово к новому сезону.

Чтобы обеспечить здоровье и красоту садовых деревьев, избегайте их обрезки осенью. Этот период является критическим для формирования почек и подготовки к зиме, а срезы повышают риск болезней и снижают зимостойкость. Оптимальное время для обрезки большинства деревьев — конец зимы или начало весны, когда самые холодные температуры уже позади.

Для декоративных и плодовых деревьев это помогает сохранить их продуктивность и эстетический вид. Если обрезка необходима весной, используйте стерильные инструменты, чтобы минимизировать риск инфекций. Соблюдение этих советов обеспечит здоровый и цветущий сад в новом сезоне.

OBOZ.UA предлагает садоводами узнать, как подготовить плодовые деревья к зиме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.