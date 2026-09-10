Что посадить на грядке после огурцов: весной соберете урожай

В начале осени грядки после огурцов часто остаются пустыми. Но опытные огородники советуют не ждать весны: свободное место можно использовать так, чтобы уже в следующем сезоне собрать новый урожай.

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Один из удачных вариантов – совместить на одной грядке озимый шпинат и чеснок. Так земля не будет оставаться открытой всю зиму, а весной и в начале лета можно будет собрать сразу две культуры, сообщает Deccoria.

Почему не стоит оставлять грядку пустой

После завершения плодоношения огуречную ботву нужно убрать, а саму грядку подготовить к следующим посадкам.

Открытая земля в течение осени и зимы постепенно теряет питательные вещества. Сильные дожди вымывают их из верхнего слоя почвы, ветер способствует пересыханию и эрозии, а на свободном участке быстро появляются сорняки.

Поэтому после сбора урожая огурцов следует:

убрать все растительные остатки;

выполоть сорняки;

внести зрелый компост;

разровнять поверхность граблями.

Если огурцы в течение сезона болели, их бадилье лучше не добавлять в обычный компост, чтобы не распространять возбудителей болезней.

Что посадить после огурцов

Хорошим вариантом для осенней грядки станет озимый шпинат.

Его можно высевать в конце августа или в начале сентября. Семена заделывают примерно на 2 см в почву, оставляя между рядами около 20 см. При теплой осени часть молодых листьев можно будет срезать ещё до наступления холодов. Основной урожай растение даст ранней весной.

Шпинат также создает естественный зеленый покров, который помогает защитить поверхность почвы от пересыхания и вымывания.

В октябре или в начале ноября между рядами шпината можно посадить озимый чеснок.

Зубчики за холодный период успеют укорениться, а с приходом весны быстро пойдут в рост. В зависимости от сорта и погоды урожай чеснока обычно собирают в июне или в первой половине июля. Такое соседство позволяет максимально эффективно использовать один участок: сначала весной собрать шпинат, а чуть позже – полноценные головки чеснока.

При этом культуры не должны сильно конкурировать между собой, если соблюдать достаточное расстояние между посадками.

Что ещё можно посеять в сентябре

Если не хочется оставлять грядку под шпинат и чеснок, в начале осени подойдут культуры с коротким периодом вегетации.

После огурцов можно посеять:

рукколу;

редис;

укроп;

салатные культуры;

полевой салат.

Еще один вариант – сидераты. Фацелия, горчица или масличная редька помогут прикрыть землю и увеличить количество органической массы в почве.

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