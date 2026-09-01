Мульчировать или нет? Эксперты рассказали, что делать с садом осенью

Осень – важный период для подготовки сада к холодам, и мульчирование может стать одним из самых простых способов защитить растения и почву зимой. Мульча помогает дольше удерживать влагу в почве, сдерживает рост сорняков, уменьшает эрозию почвы и защищает корни от резких перепадов температуры.

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Эксперт по садоводству Стейси Райзенмей и специалист по садоводству Линда Лангело из Colorado State University Extension объяснили, почему именно осенью стоит приступать к этой работе и каких ошибок следует избегать. Важно не только правильно выбрать материал, но и вовремя его разложить.

Почему сад стоит мульчировать осенью

По словам Линды Лангело, осеннее мульчирование особенно полезно для молодых растений, корневая система которых ещё не успела достаточно развиться.

Зимой из-за чередования морозов и оттепелей почва постоянно замерзает и оттаивает. Из-за этого недавно высаженные растения могут постепенно выталкиваться из земли. Слой мульчи помогает уменьшить колебания температуры почвы и защищает корни.

Есть и чисто практическое преимущество. Стейси Райзенмей отмечает, что раскладывать мульчу гораздо приятнее осенью, когда уже нет летней жары. К тому же в этот период многолетние растения постепенно переходят в состояние покоя, поэтому риск повредить молодые побеги значительно меньше.

Весной ситуация иная: новые ростки многолетников очень нежные, поэтому при укладке мульчи их легко случайно сломать или засыпать.

Когда именно мульчировать сад

Спешить сразу после наступления осени не стоит. Лангело советует дождаться, когда растения перейдут в состояние покоя, а земля остынет примерно до +10 °C.

В то же время завершить работу желательно до того, как почва окончательно промерзнет или выпадет устойчивый снег.

Лучше всего заниматься мульчированием в середине утра. Если накануне прошел сильный ливень, лучше немного подождать, чтобы земля не была чрезмерно влажной.

Оптимальная толщина слоя мульчи составляет примерно 5–10 см.

Почему не стоит насыпать слишком много мульчи

В данном случае "больше" не означает "лучше". Слишком толстый слой способен удерживать излишнее количество влаги у основания растения.

После продолжительных дождей почва под такой мульчей может оставаться влажной значительно дольше, что повышает риск развития грибковых заболеваний и загнивания.

Кроме того, толстый слой органического материала может стать удобным укрытием для мышей, полевок и слизней. Особенно важно не создавать вокруг стволов деревьев и кустарников так называемые "вулканы" из мульчи. Материал не должен плотно прилегать к коре или засыпать основание растения.

Какую мульчу выбрать

Важное значение имеет и материал. Эксперты советуют осторожно использовать древесную щепу, особенно свежую. В процессе её разложения микроорганизмы потребляют азот, поэтому при контакте и перемешивании щепы с почвой растениям может не хватать азота.

Для осеннего мульчирования можно использовать компост, измельчённые листья, солому, кору и другие органические материалы – в зависимости от того, какие именно растения растут на участке.

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