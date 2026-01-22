Что полезного приготовить из печени, чтобы повысить ферритин: делимся простым рецептом
Куриная печень – лучший продукт для тех, у кого низкий уровень железа в организме. Специалисты рекомендуют есть печень 2-3 раза в неделю. Готовить печень можно по-разному: просто пожарить, приготовить со сливками и луком, а также сделать паштет, салаты, закуски, котлеты и отбивные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных котлет из печени, лука и моркови.
Ингредиенты:
- печень 600 г
- яйца 2 шт.
- мука 3 ст л
- майонез или сметана 1 ст.ложку
- соль, перец
- лук 1 шт.
- морковь 2 шт.
Способ приготовления:
1. Лук и морковь очищаем, нарезаем и натираем.
2. Печень режем мелкими кубиками. К измельченной печени добавляем специи, морковь, лук, 3 ст.ложки муки и майонез. Добавляем яйца и перемешиваем.
3. Обжариваем котлеты с двух сторон, после чего складываем в кастрюльку и протушиваем 30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: