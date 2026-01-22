Что полезного приготовить из печени, чтобы повысить ферритин: делимся простым рецептом

Куриная печень – лучший продукт для тех, у кого низкий уровень железа в организме. Специалисты рекомендуют есть печень 2-3 раза в неделю. Готовить печень можно по-разному: просто пожарить, приготовить со сливками и луком, а также сделать паштет, салаты, закуски, котлеты и отбивные.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных котлет из печени, лука и моркови.

Ингредиенты:

печень 600 г

яйца 2 шт.

мука 3 ст л

майонез или сметана 1 ст.ложку

соль, перец

лук 1 шт.

морковь 2 шт.

Способ приготовления:

1. Лук и морковь очищаем, нарезаем и натираем.

2. Печень режем мелкими кубиками. К измельченной печени добавляем специи, морковь, лук, 3 ст.ложки муки и майонез. Добавляем яйца и перемешиваем.

3. Обжариваем котлеты с двух сторон, после чего складываем в кастрюльку и протушиваем 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: