Что полезного приготовить из печени, чтобы повысить ферритин: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
321
Куриная печень – лучший продукт для тех, у кого низкий уровень железа в организме. Специалисты рекомендуют есть печень 2-3 раза в неделю. Готовить печень можно по-разному: просто пожарить, приготовить со сливками и луком, а также сделать паштет, салаты, закуски, котлеты и отбивные. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных котлет из печени, лука и моркови.

Ингредиенты: 

  • печень 600 г
  • яйца 2 шт.
  • мука 3 ст л
  • майонез или сметана 1 ст.ложку
  • соль, перец
  • лук 1 шт.
  • морковь 2 шт.

Способ приготовления: 

1. Лук и морковь очищаем, нарезаем и натираем.

2. Печень режем мелкими кубиками. К измельченной печени добавляем специи, морковь, лук, 3 ст.ложки муки и майонез. Добавляем яйца и перемешиваем.

3. Обжариваем котлеты с двух сторон, после чего складываем в кастрюльку и протушиваем 30 минут.

