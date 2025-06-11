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Что полезного и вкусного приготовить из авокадо для завтрака и перекуса: рецепт блюда за 2 минуты
Авокадо – один из самых полезных и вкусных продуктов, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, а также соусов и даже десертов. Еще из авокадо можно приготовить полезный коктейль и мороженое.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из авокадо, с тунцом, крем-сыром и цедрой лимона.
Ингредиенты:
- авокадо 2 шт
- тунец в собственном соку 100 г
- лимонный сок и цедра лимона
- крем-сыр 2 ст.л.
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Авокадо разомните вилкой, добавьте тунец в соку, сок и цедру лимона, крем-сыр и специи.
2. Все тщательно перемешайте и намажьте на хлеб!ё
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