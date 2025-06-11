Что полезного и вкусного приготовить из авокадо для завтрака и перекуса: рецепт блюда за 2 минуты

Авокадо – один из самых полезных и вкусных продуктов, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, а также соусов и даже десертов. Еще из авокадо можно приготовить полезный коктейль и мороженое.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из авокадо, с тунцом, крем-сыром и цедрой лимона.

Ингредиенты:

авокадо 2 шт

тунец в собственном соку 100 г

лимонный сок и цедра лимона

крем-сыр 2 ст.л.

соль/перец

Способ приготовления:

1. Авокадо разомните вилкой, добавьте тунец в соку, сок и цедру лимона, крем-сыр и специи.

2. Все тщательно перемешайте и намажьте на хлеб!ё

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