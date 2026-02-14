Что подарить (и чего не дарить!) на День святого Валентина: гайд от украинских военных

Любовь на войне — идея романтизированная, но у нее есть и очень практические измерения. Например, День святого Валентина, к которому многие защитники и защитницы, как и гражданские, готовят подарки для своих близких людей. Мы в Ukrainian Witness решили выяснить, какие же презенты ко Дню всех влюбленных любят украинские военные — получать и дарить. Для этого попросили рассказать об их предпочтениях 17 человек из Сил обороны: 9 мужчин и 8 женщин. А также спросили, какие подарки они считают провальными.

Во время подготовки материала мы получили несколько отказов от людей, которые не празднуют 14 февраля. Артур, солдат и фотограф 152 ОЕБр, присоединился именно с аргументацией против празднования: "Я считаю День Валентина маркетинговым заговором коммерсантов, нацеленным на эмоциональную нестабильность рядовых потребителей, чтобы необоснованно внешними факторами поднимать показатели продаж, — говорит он. — Это худшее проявление всей сути капитализма. А подарки близким, которые привязаны исключительно к определенным датам, являются проявлением неискренности отношений, скупости и ограниченности в проявлении эмоций".

Защитники и защитницы, которые готовы праздновать, считают отличным выбором то, что дает чувствовать близость, внимание и заботу. А самое главное — возможность побыть рядом. "Боня", пилот FPV с 4 бригады Национальной гвардии "Рубеж", попутно вспоминает Лину Костенко: "Кохай, допоки тіло спрагле й молоде, бо в старості кохають тільки очі". Это главное надо запомнить. Пока молодой, то надо любить и быть любимым".

Топ-5 самых желанных подарков по версии защитников и защитниц

1. Время вместе

Чаще всего военные — и мужчины, и женщины — называют самым желанным подарком к празднику время, проведенное с близким человеком. Увидеться, побыть вместе, куда-то сходить или поехать — вот чего защитникам и защитницам не хватает больше всего и что они ценят больше всего. Несколько военных, с которыми мы говорили, рассказали, что начали так воспринимать возможность побыть вместе с любимыми, когда начали служить.

"В разные периоды многие вещи были для меня классными подарками. От обычных проявлений внимания, заботы, любви до предметов, которые были бы якорем для моих воспоминаний. Сейчас самым ценным и лучшим подарком для меня является время с любимым человеком. В комфорте, в спокойствии, в умиротворении. Ведь время — самое ценное, что у нас есть, и его никак не вернуть", — говорит Макс, старший офицер отделения коммуникаций 26 ОАБр.

2. Цветы

Защитницы часто называют букет лучшим подарком к празднику. В том числе и потому, что в зоне выполнения боевых задач это редкость. "Это из банальностей, но там, где мы живем, их очень трудно найти. Не каждый день здесь дарят цветы", — говорит Дарья, пресс-секретарь 26 ОАБр. "Неважно, это бабушкина сирень, прихотливые гортензии, пахучие каллы или амариллис, — добавляет Екатерина, коммуникационный менеджер 152 ОЕБр. — Для меня не важно, это "модно", "дорого", и какое их количество. Когда человек выбирает, он вкладывает душу. Получается некое цветное счастье".

3. Внимание

Проявления внимания считают лучшим подарком ко Дню влюбленных и защитники, и защитницы. "Материальное, думаю, не надо. Надо, чтобы поддержка была, внимание", — говорит "Боня". "На любой праздник я всегда мечтаю о нормальном отпуске, а не на несколько суток. Но в наших реалиях это достаточно сложно. Поэтому для меня самое ценное может быть простое, искреннее внимание от семьи, от любимого человека", — добавляет его посестра, пилот FPV "Юнга", служащая в той же бригаде.

4. Эмоции

Среди желаемых подарков военные также называют яркие события и что-то, что можно пережить и потом вспоминать. "Классный подарок — это эмоции, память, воспоминания, которые останутся", — говорит Богдан из 26 ОАБр. А Валентин из 152 ОЕБр рассказывает, что по этой же причине любит валентинки, которых, учитывая имя, имеет много. "Мне важно не столько сам праздник, сколько внимание и смысл, который человек вкладывает в несколько написанных слов. Я люблю перечитывать пожелания, хранить их и возвращаться к ним через время", — рассказывает он.

5. Что-то полезное

Среди желаемых материальных подарков военные называют полезные предметы. "Я люблю и получать, и дарить функциональные вещи — что-то, что греет, или что-то удобное. Раньше такие даты воспринимались как праздники ненормального консюмеризма. А сейчас это стал такой день, под который можно о ком-то позаботиться, или кто-то может позаботиться о тебе. Потому что иногда быт в Киеве может быть хуже, чем в районе выполнения задач. Идеальный формат подарка — вещи, которые делают жизнь комфортнее в таких глупых условиях", — делится Владимир из 114 бригады ТрО.

Какие подарки военные выбирают для своих любимых

1. Хорошо продуманные

И защитники, и защитницы говорят, что стараются выбирать подарки, которые максимально будут учитывать пожелания близких людей. Таких ответов абсолютное большинство.

"Подарок должен быть именно о близком человеке, именно о нем. То, чего ему сейчас не хватает, или то, что он больше всего ценит в жизни. Тогда это действительно будет иметь значение для него", — говорит "Юнга". "Я не имею конкретного списка или наименований вещей, которые люблю дарить своему любимому человеку. Я просто прислушиваюсь к его желаниям, предпочтениям, потребностям. И уже от этого делаю какой-то выбор. Каждый раз это что-то другое и каждый раз становится сюрпризом для нее", — добавляет Макс.

"Это должна быть функциональная вещь, подобранная под конкретного человека. Чтобы заветная коробочка сразу вызвала вау-эффект. Человек должен понимать, что он важен и что каждое его слово было услышано, пропущено через себя", — объясняет Екатерина.

2. Эмоции

Приятные чувства и переживания — второй по популярности способ порадовать близкого человека. Так считают опрошенные мужчины. Как именно этого достичь, вариантов много. "Можно постараться что-то сделать, устроить какой-то романтик. Подарить любимые цветы. Если не идти куда-то в ресторан, то приготовить что-то дома, устроить романтический ужин", — говорит "Боня".

Сергей из 26 ОАБр среди возможных вариантов называет романтическую встречу, посещение концерта или спектакля. А его собрат Богдан в качестве примера приводит пространства, где вместе с любимым человеком можно побить посуду. "Это очень разряжает, вдохновляет, дарит интересные эмоции, — говорит защитник". И добавляет: "Эмоции — это лучшее, что можно сделать, чтобы потом, через какие-то годы, можно было открыть фотографии на телефоне или распечатанные даже, и вспомнить приятные мгновения". По тому же принципу "Ведьма" с 152 ОЕБр выбирает и материальные подарки — это должно быть что-то памятное, например, оберег или браслет.

3. Что-то практичное

Материальные презенты в меньшинстве, но их также дарят. К примеру, "Фурия" из 152 ОЕБр может дарить брендовые вещи и духи, ее посестра, медик Ирина, те же духи или практический павербанк. Рекрутер Татьяна, которая также служит в этой бригаде, дополняет этот список кожаным кошельком, триммером, качественными наушниками. "На подарок любимому выбираю необходимую ему вещь, наугад стараюсь не дарить", — говорит она. "Всегда стараюсь выбирать подарки, которые приносят не только моральное удовлетворение, но и пользу в будущем", — добавляет Максим, их побратим-зенитник.

Как безнадежно испортить праздник: 3 очень плохих подарка по версии военных

Вообще не поздравить

"Хуже всего — вообще забыть и ничего не сказать, не подарить, не написать, не позвонить. Сейчас такая тяжелая ситуация, тяжелые времена. Надо заботиться, поддерживать друг друга", — говорит "Боня".

Подарить готовый набор

"Неважно, набор чего это, — говорит Екатерина. — Знаете, иногда чувствуется, будто человека заставили это принести. "Тайный Санта" офисного работника. Неважно, это косметика, сладости или "универсальное, всем нравится". Внимание, вложенное в действие, не сможет заменить ничто".

"Набор к Святому Валентину" из тех, которые рекламируют в инстаграме, отправленный по почте прямо из магазина — это абсолютный фейл, — добавляет Арсен. — Ноль души, стараний и любви. За исключением если это очень личный прикол, который поймете только вы двое. Да и, в принципе, любые классические подарки по почте я не оценил бы. "Конечно, спасибо, дорогая, за этот набор бритв с маркетплейса и дешевую футболку с русским кораблем, но напомни, чего мы еще вместе?"

Не учесть пожелания и ситуацию

"Как-то мне подарили сертификат в салон красоты, в который я очень хотела, но с ограниченными датами, — рассказывает "Юнга". — И самое смешное, что я в то время постоянно находилась на Донбассе, в зоне боевых действий. То есть я не могла этим сертификатом воспользоваться, и от этого было очень грустно. Вроде и имеешь вещь, которую хотела, а она тебе ничего и не дает".

