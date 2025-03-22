Что означает выражение 'бити лихом об землю': объяснение

Фразеологизмы, которые бытуют в украинском языке, нередко могут казаться довольно причудливыми. Но это только на первый взгляд. Если разобраться более подробно, можно открыть их глубинный смысл.

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Таким фразеологизмом можно назвать выражение "били лихом об землю". OBOZ.UA разбирался, что оно значит.

Для начала давайте ознакомимся с примерами употребления этого выражения (и похожих), которые можно найти в украинской литературе:

Не плач, Одарко, Бий лихом об землю (М. Стельмах)

Удар лихом об землю, покажи їм, як матроси викидають яблучко… (В. Кучер)

Кинь лихом об землю! Якого ката слиниш! (П. Гулак-Артемовский)

[Виборний:] Викинь [Наталко] лиш дур з голови; удар лихом об землю,— мовчи та диш! (И. Котляревский)

Как видно из этих примеров, с помощью фразы "бити/кидати лихом об землю" персонажи призывают друг друга не принимать близко к сердцу жизненные трудности. Или сохранять бодрое, оптимистическое настроение.

Именно такое значение фразеологизма подают и словари. Они толкуют его как призыв забывать беду, горе; не сокрушаться, не терять надежды на лучшее.

Если вы хотите еще больше обогатить свой запас изречений о настроении, вот что предлагает проект "Язык – ДНК нации". Когда речь идет о поддержке оптимистического настроения, можно использовать следующие варианты:

бити лихом об землю;

тримати хвіст бубликом;

підноситися духом.

Если же вы описываете ситуацию уныния, потери оптимизма, тогда говорите так:

опустити вуха / крила / руки;

занепасти духом;

похнюпити носа;

повісити голову.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что означает украинское выражение "лихий на їжу".

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