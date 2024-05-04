Что означает украинское слово 'рожа': речь не о ругательстве

Богатый и благозвучный украинский язык даже нивелирует ругательное значение некоторых русских слов. Например, многие могут подумать, что "рожа" – это пренебрежительное бранное слово.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, что на русском "рожа" – это сродни лицу, но с ругательным оттенком. На украинском это слово совсем не имеет пренебрежительного значения.

Рожа – род цветковых растений семейства мальвовые. Многолетние декоративные растения имеют высокий стебель и большие разноцветные цветки, собранные в кистевидное соцветие. Эти цветы растут на освещенных склонах и опушках.

Языковед отметил, что в украинском языке рожей также называют розы или мальвы.

"То есть рожа – это красивый цветок", – отметил Авраменко.

Это слово часто употребляли классики литературы.

– Дивний сон твій, любко моя гожа…

А мені червоні снились рожі.

"Тішся, милий, бо червона рожа –

То кохання квітка та розкоші!" (Леся Українка)

Гладіолусів і в нас не густо, оце, мабуть, тільки в тебе. В нас коло хат більше рожі сіють, ти ж бачила, біля школи їх у нас повно: цупкі, високі женуть... (Олесь Гончар).

Господине моя молодая! Нехай же тебе господь щастить долею й здоров'ям! Щоб була здорова, як вода, а багата, як земля, а хороша, як рожа! (Марко Вовчок).

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