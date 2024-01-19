Что означает украинское слово 'знічев’я': есть несколько вариантов

Украинский язык отличается благозвучием. Однако мало кто знает, что, согласно исследованиям, наш язык богаче русского, а объем слов может достигать более миллиона.

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Важно регулярно пополнять словарный запас новыми лексемами и фразеологизмами. К примеру, еще в произведениях классиков встречается слово "знічев’я", хотя сейчас, к сожалению, его почти не используют. Что означает это слово и какие примеры употребления – читайте в материале OBOZ.UA.

Есть несколько вариантов написания этого слова – "знічев’я" або ж "нічев’я". Согласно Академическому толковому словарю, в первую очередь ""знічев’я"" употребляют в значении "от нечего делать".

Ну, дарма, не варто нам про теє говорити, що там вигадують знічев'я люди (Леся Українка).

Коли вози приїхали до подвір’я, Степан знічев’я спочивав під яблунею.

Также подобным образом говорят о деле, которое делают по глупому уму, сдуру.

Остап знічев’я заховався на підводі і не помітив, як кучер запряг коней.

Не встерігся знічев'я горобець, не встиг і цвірінькнути востаннє, як накрив його кіт своєю пазуристою лапою (Панас Мирний).

Для описания ситуации, произошедшей неожиданно, очень внезапно, опять таки используют слово "знічев’я".

Знічев’я над полем пролунав постріл – птахи стрепенулися, полетіли.

Як ось знечев'я вбіг Меркурій,

Засапавшися, до богів (Іван Котляревський).

Без причины, непонятно почему – это еще одно значение слова "знічев’я"

Дівчата сміялися знічев’я, і на серці ставало так тепло, світло.

Пан часто гнівався знічев’я на кріпаків, буває і занапастить невинну людину.

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