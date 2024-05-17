Что означает украинское слово 'кшталт': знают не все

Переходя окончательно на украинский язык, мы порой начинаем употреблять слова, значение которых понимаем скорее интуитивно. К таким словам можно отнести существительное "кшталт".

Знаете ли вы, что именно оно означает? Точный ответ дал языковед и педагог Александр Авраменко. Он отметил, что некоторым людям это слово может казаться не очень типичным как для украинского языка. В частности, потому, что в нем очень много согласных – целых пять при том, что гласный звук в слове только один.

И это не случайность. Слово "кшталт" попало в украинский из немецкого. Там начальное слово gestalt (читается "гештальт") означает "форма". Родственное с ним "кшталт" означает внешний вид чего-либо или нрав, характер человека. Пример его употребления можно найти в "Энеиде" Ивана Котляревского: "Завзятого троянці кшталту і носа хоч кому утруть".

Соответственно, соединение "на кшталт", широко вошедшее в обиход, означает сходство с чем-нибудь. А делать что-то "на свій кшталт" – это делать по-своему. Вот как это можно употребить в речи:

Ми хотіли б чогось на кшталт дискусії, а не монотонної лекції.

Не треба розпорошувати свою індивідуальність, роби все на свій кшталт.

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