Что означает слово "муд": когда употреблять не следует
Английский давно уже стал языком международного общения, так что неудивительно, что многие англицизмы органически проникают во все языки мира. Юмор, банкнота, бизнес, матч, трамвай, компьютер, чек, бюджет, рекорд, сквер, дисплей – список лексем, используемых в украинском языке и имеющих английское происхождение, довольно значительный.
В последнее время в ежедневный лексикон вошло и слово "муд". Что оно означает и когда его употреблять не следует – разбирался OBOZ.UA.
Как определить, что слово заимствовано из английского
Языковеды выделяют несколько признаков, которые могут свидетельствовать об английском происхождении слова:
- звукосочетание -дж- в словах бюджет, джаз, джентльмен, джемпер и т.п.;
- звукосочетание -ай-, -эй-: гайморит, инсайт, троллейбус, хоккей, дисплей, трофей, комбайн, сейф, файл;
- суффикс-инг(-инг): митинг, пудинг, демпинг, браунинг, спарринг.
Что означает "муд"
Слово "муд" (mood) стало популярным благодаря соцсетям. Его часто используют для выражения эмоционального состояния или атмосферы.
"Муд" употребляют для описания разнообразных чувств и эмоций: радости, печали, ностальгии, восторга, недовольства.
В соцсетях "муд" часто используется для объяснения личных переживаний или реакций на определенные ситуации или события.
К примеру, фотография уютной комнаты с книгами и вкусностями может быть подписана как "муд вечера". При упоминании о ярком событии в кругу друзей типа вечеринки или совместного просмотра фильмов, часто говорят: "был классный муд".
Популярным также стало использование мудбордов – это может быть инструмент, помогающий дизайнеру определить общее настроение будущего проекта или просто тематическая подборка изображений, например свадебный, летний или кулинарный мудборд.
Следует помнить, что муд – сленговое слово. Оно будет неуместным в серьезных или формальных контекстах. На деловой встрече или в научном дискурсе лучше не использовать сленговые лексемы.
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