Что означают слова 'кринж' и 'вайб': откуда взялись в украинском языке

Язык постоянно развивается и обогащается. Пополняется он не только диалектами, но и терминами иностранного происхождения.

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К примеру, в IT-сфере принято употреблять английские слова – "багрепорт", "апдейт", "аутсорс", "кейс", "апрув", а не переводить их на украинский язык. У молодежи есть свой сленг, который иногда трудно понять представителям старшего поколения. Откуда взялись в украинском языке слова "кринж" и "вайб" и что они означают, – разбирался OBOZREVATEL.

Вайб

Глобализация затронула и молодежный языковой сленг. Соцсети унифицируют язык, поэтому трудно встретить подростка, не знающего, что такое "кринж" или "вайб".

Вайб обычно описывает атмосферу определенного места. К примеру, "в зале звучала слишком громкая музыка, был неприятный вайб". Также о вайбах можно говорить как об обстановке в целом.

С "вайбом", как и с другими англицизмами, можно экспериментировать: образовывать глаголы, ставить их во множественное число.

К примеру:

Вайбы в произведениях Марселя Пруста довольно меланхоличны, автор постоянно прибегает к ностальгии о своем детстве.

Мне понравился вайб этого книжного магазина: там довольно уютно и можно даже выпить кофе.

Кринж

Кринж происходит от английского to cringe. Таким образом выражают чувство дискомфорта или даже стыда, вызванное странными или забавными событиями.

Молодежь могла бы назвать "кринжевыми" некоторые диалоги в популярной классической книге "Кайдашева семья". "Кринжировать" может также означать ситуацию, когда человек смеется над чьим-то невежеством.

К примеру:

Я посмотрела комедию, которую ты мне советовал, – и это полный кринж.

В Германии до сих пор пополняют счет мобильного, используя ваучеры – это кринж.

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