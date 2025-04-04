Что означает слово 'бавина': объяснение

Украинский язык чрезвычайно богат синонимами. И некоторые из них не всегда известны широкому кругу говорящих.

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OBOZ.UA решил подробнее рассказать о таких интересных словах своим читателям. Сегодня поговорим о редко используемом существительном "бавина" и его значении.

Разные словари толкуют его несколько отличным образом. Так Большой толковый словарь указывает, что "бавина" (ударение на первый слог) означает то же, что и "бавна" – хлопчатобумажную вату. Это натуральная пушистая масса, состоящая из ворсинок, которые собирают с семян растения хлопчатник. Такую массу используют в медицине в качестве перевязочного материала, а также в быту.

Словарь украинского языка Бориса Гринченко толкует слово "бавина" как синоним к слову "хлопок". То есть советует употреблять его в более широком смысле – не только как вату, но и как текстильное сырье и саму хлопчатобумажную ткань.

Кстати, растение, из которого добывают ценные волокна, называть хлопком неправильно. Эта культура называется хлопчатник, а по-украински – "бавовник", поэтому нужно говорить:

посіви бавовника;

вирощування бавовника;

збирання бавовника.

Примечательно, что само украинское название "бавовна" возникло из ложного представления об этом растении. В украинский язык существительное пришло через чешский (bavlna) и польский (bawełna) из немецкого. Там этот материал называют Baumwolle, что буквально переводится, как "шерсть дерева". Долгое время в Европе считали, что волокна растут на деревьях, а не на травянистом растении. Теперь немногие так думают, а вот название закрепилось. Более того, в украинском языке, как и в немецком оно близко к слову "шерсть" – "вовна", поэтому такое созвучие совсем не случайно.

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