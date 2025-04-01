Что такое прюнель: значение слова знают не все

Украинский язык содержит множество редкоиспользуемых, но невероятно интересных слов, открывающих новые пласты культуры, быта и истории. Одно из таких слов – прюнель. Оно звучит необычно, даже немного загадочно, но за этим словом стоит вполне конкретная и практичная вещь, весьма распространенная в прошлых веках.

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OBOZ.UA рассказывает, что такое прюнель и почему эта лексема почти вышла из употребления. Слово имеет французское происхождение.

Что такое "прюнель"

Прюнель – тонкая, но крепкая ткань, которую изготовляли из хлопка или шелка. Ее основное предназначение – изготовление верхней части женской обуви, а также обивка мебели и некоторые элементы отделки в интерьере.

Это была ткань с гладкой, немного блестящей поверхностью, достаточно гибкая для шитья, но одновременно выносливая и устойчивая к износу. Благодаря таким свойствам прюнель активно использовали в моде конца ХІХ – начала ХХ века, особенно в изготовлении изящной обуви – туфель, ботильонов, балеток.

Происхождение слова

Слово "прюнель" имеет французские корни – prunelle, что буквально означает "сливка" или "темный глаз". Существует версия, что название ткани связано с ее первоначальным темно-фиолетовым или баклажановым оттенком, подобным цвету слив.

Интересно, что в некоторых источниках конца XIX ст. "прюнель" упоминается как предмет роскоши.

Одно из главных применений прюнеля – изготовление верха женской обуви. В моде XIX и начала XX века обувь из прюнеля считалась изящной, деликатной и стильной. Такую обувь носили на приемах, баллах, в театрах. Особенно распространены туфли из прюнеля с отделкой в виде лент, бантиков или кружев.

Поскольку ткань была гибче кожи, ее использовали для создания женской вечерней обуви, которая имела не только декоративную, но и комфортную функцию.

Кроме обуви, прюнель использовался для обивки мебели – в частности декоративных кресел, отоманок, мягких банкеток. Благодаря плотности и гладкости, он хорошо прилегал к поверхности, а шелковое или хлопчатобумажное основание придавало мебели эстетический вид.

Иногда прюнель применяли в изготовлении аксессуаров: элементов вееров, шляпок, чехлов или декоративных вставок на сумочках.

Хотя слово не слишком распространено в современном употреблении, его можно найти в украинских словарях середины ХХ века, а также в некоторых произведениях классической литературы, в частности, где описывается мода, быт или магазинный ассортимент.

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