Что обязательно нужно сделать с виноградом в конце августа: он точно созреет быстрее

В конце августа или в начале сентября вы можете помочь винограду приобрести красивый цвет и сладость. Однако цель заключается не в том, чтобы внезапно лишить куст большей части листьев, а скорее в удалении части лишней растительности, которая затеняет виноград и делает куст более густым.

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Виноград лучше всего созревает, когда имеет достаточный доступ к свету. Однако слишком густая листва может затенять грозди, замедляя развитие цвета и вкуса. Густая лоза также означает худшую циркуляцию воздуха, что способствует удержанию влаги, пишет OBOZ.UA.

В конце августа стоит позаботиться об этом и удалить часть листьев непосредственно вокруг гроздей. Кроме того, можно также укоротить любые разросшиеся побеги, особенно те, которые чрезмерно загущают куст.

Однако умеренность здесь имеет ключевое значение. Не обрезайте всю листву на растении, поскольку она необходима для его дальнейшего роста. Стоит лишь проредить участки вокруг гроздей, чтобы к ним попадало больше света. Однако их все равно следует защищать листьями, чтобы предотвратить ожоги в жаркий солнечный день.

Лучше всего удалять только листья, расположенные под созревающими гроздьями и непосредственно перед ними. Начните с поврежденных, старых листьев или тех, что непосредственно покрывают плоды. Побеги лучше укорачивать острым, чистым инструментом, а не выдергивать их вручную.

В конце лета также стоит регулярно проверять состояние листьев и гроздей. Любые зацветшие участки, пятна, изменение цвета или признаки гнили следует немедленно устранять, удаляя пораженные части. Это предотвратит распространение проблемы на всё растение и созревающие плоды.

Полив также важен. Сухая почва не способствует плодоношению, поэтому виноград не следует оставлять в сухой почве, особенно во время длительной засухи. Лучше поливать реже, но тщательнее, направляя воду непосредственно под лозу и избегая намокания листьев и гроздей винограда.

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