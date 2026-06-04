Что обязательно нужно сделать с кустами малины в июне: секреты хорошего урожая

Многие садоводы считают малину неприхотливой культурой, которая растет почти сама по себе. Отчасти это правда: кусты могут выживать и без особого внимания. Но если цель – не просто несколько ягод, а щедрый и качественный урожай, в июне малине нужен уход.

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В июне малину нужно проредить, правильно поливать, разрыхлить почву и при необходимости подкормить – именно эти действия помогают кустам сформировать сильные побеги и дать более крупные и сладкие ягоды. OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать за малиной в начале лета.

Обрезка малины в июне

Одна из главных июньских процедур – прореживание молодой поросли. Если этого не сделать, малина быстро захватит лишнее пространство, кусты станут слишком густыми, а ягоды – мелкими.

В июне малину обрезают тогда, когда молодые побеги достигнут примерно 40 сантиметров. Прежде всего удаляют слабые, тонкие, поврежденные и недоразвитые стебли. В кусте оставляют только самые крепкие побеги, которые имеют достаточно сил для развития.

Обычно на одном кусте следует оставлять до 10 сильных ветвей. Это помогает растению не тратить питательные вещества на лишнюю поросль и лучше направлять силы на формирование урожая.

Также в течение сезона нужно следить за сухими, поломанными или больными ветвями. Их удаляют сразу, чтобы они не загущали куст и не становились источником проблем.

Как правильно поливать малину

Урожайность малины очень зависит от полива. Если растению не хватает влаги во время цветения, образования завязи и созревания ягод, урожай может существенно уменьшиться. Ягоды становятся мельче, суше и менее сладкими.

Поливать малину нужно с учетом погоды. В жару и засуху кустам нужно больше влаги, а в период частых дождей дополнительный полив лучше сократить.

Наилучший вариант – капельное орошение или полив в бороздки. Важно, чтобы вода попадала в корневую зону, а не просто смачивала листья.

В то же время малину нельзя заливать. Избыток воды вредит корням, может спровоцировать загнивание, болезни и ухудшение вкуса ягод. Из-за переувлажнения ягоды иногда осыпаются еще до полного созревания.

Рыхление почвы

Почву возле малины нужно периодически рыхлить, но очень осторожно. Корневая система этой культуры расположена близко к поверхности, поэтому глубокая перекопка может ее повредить.

Рыхление помогает улучшить доступ воздуха к корням, уменьшает уплотнение земли и облегчает поглощение влаги. Во время этой процедуры также следует убирать сорняки, которые забирают у малины воду и питательные вещества.

После рыхления полезно замульчировать почву. Для этого можно использовать солому, торф, перегной или другой подходящий материал. Мульча помогает дольше удерживать влагу, сдерживает рост сорняков и защищает корни от перегрева.

Чем подкормить малину

Для первой подкормки можно использовать смесь аммиачной селитры и мочевины. На 1 квадратный метр малинника берут примерно 10–15 граммов аммиачной селитры и 8–10 граммов мочевины. Удобрения вносят в неглубокие бороздки возле кустов, после чего малину хорошо поливают.

Во время цветения можно провести еще одну подкормку. Для этого в ведре воды разводят навоз или птичий помет и добавляют 2 столовые ложки мочевины. Такую смесь вносят в подготовленные бороздки, а затем кусты снова поливают.

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