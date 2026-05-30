Помидоры будут давать гигантские плоды: что нужно сделать в июне

От посадки первых семян до сбора спелых, солнечных плодов, помидоры являются одними из самых любимых растений у огородников и садоводов.

По словам экспертов из теплиц, чтобы получить большие плоды, надо воспользоваться быстрой техникой, которая занимает считанные секунды. Речь идет об обрезке кистей, пишет OBOZ.UA.

Это означает удаление части плодов на кисти, которая является гроздью, где растут помидоры, чтобы помочь остальным плодам стать больше. Это особенно важно для крупных помидоров сорта "бифстейк", где вес развивающихся плодов может повредить растения.

Кордонные или индетерминантные помидоры, которые растут вверх и нуждаются в опорах, таких как деревянные колья, получают пользу от обрезки кистей. Есть простой способ определить, когда это делать.

Итак, помидоры, выращенные в помещении, будь то на кухне или в теплице, следует обрезать, когда на них появятся семь плодовых кистей. Растения, выращенные на открытом воздухе, обрезают, когда на них появятся четыре кисти.

Как обрезать помидоры

По словам экспертов по теплицам, на комнатных растениях следует держать от четырех до шести помидоров на кисти.

Удаляйте самые мелкие или деформированные плоды, чтобы растение могло сосредоточить свою энергию на развитии меньшего количества, но больших плодов.

Регулярно проверяйте свои растения и обрезайте их при необходимости в течение июня.

Представьте себе это как помощь вашему растению сосредоточить свою энергию на нескольких помидорах, вместо того, чтобы выращивать восемь или десять мелких плодов.

