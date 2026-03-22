Что обязательно надо сделать с нарциссами в марте: тогда они обильно зацветут в следующем году

Весна – прекрасное время года, именно в это время начинают цвести нарциссы, которые являются символом Пасхи.

Однако, они цветут всего несколько недель, пока не начнут увядать, и садоводам следует быть осторожными, чтобы удалить любые гниющие листья и засохшие цветы, если они хотят защитить свой сад, пишет OBOZ.UA.

Почему стоит обрезать отцветшие нарциссы весной

Обрезка отмерших нарциссов занимает максимум несколько секунд на растение и является одним из самых простых способов защиты сада от вредителей и болезней растений весной.

Гниющие листья чаще распространяет болезни и привлекает вредителей, но удаление отмерших головок помогает снизить этот риск, чтобы весь ваш сад оставался здоровым.

Это также очень полезно для нарциссов, поскольку лепестки начинают увядать, растение начнет производить больше семян, которые распространятся по всему саду, когда цветочная головка полностью сгниет.

Удаление отцветшей цветочной головки предотвращает образование семян, поэтому вся энергия, которую производит растение, будет возвращаться в луковицу. Это поможет обеспечить, чтобы цветок снова вырос большим, здоровым и цвел дольше в следующем году, поэтому вы сможете наслаждаться нарциссами в своем саду в течение всей весны.

Как обрезать отцветшие нарциссы

Для начала подождите, пока нарциссы начнут выглядеть увядшими, что должно произойти примерно через шесть недель после цветения. Выделяйте только отцветшие цветы, иначе вы рискуете убить все растение нарцисса, и оно не вырастет в следующем году.

Все, что вам нужно сделать, это осторожно прищипнуть и подержать цветок нарцисса над местом, где зеленый стебель встречается с коричневой головкой, чуть ниже лепестков.

Затем просто большим и указательным пальцами согните нарцисс назад, и цветок должен аккуратно отломиться, не повредив листья или стебли.

Поместите все мертвые цветы в компост. Ваш сад будет оставаться чистым в течение всей весны, и в следующем году вы гарантированно будете иметь много красочных цветов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда лучше сажать нарциссы.

