Что обязательно добавить в воду при варке яиц чтобы хорошо чистились: всего три ингредиента

Вареные яйца – очень полезный продукт, который можно есть хоть каждый день. Но, нужно знать некоторые секреты при варке, чтобы яйца не трескались, например, что нужно добавить в воду.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, что нужно обязательно добавить в воду при варке яиц, чтобы они хорошо чистились.

Сода и соль

Чтобы яйца легко чистились, добавьте в воду 1 ст. ложку соли или 0,5-1 ч. ложку пищевой соды. Она делает среду щелочной, что облегчает отделение скорлупы. А соль помогает, если яйцо треснуло, белок не вытечет.

Уксус

Его можно добавить всего столовую ложку, эффект схож с солью.

В какую воду класть яйца

Кладите яйца не в холодную, а в кипящую воду и варите 10-12 минут. После варки обязательно подержите яйца в очень холодной воде 10-15 минут!

