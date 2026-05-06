Почему всем нужно обязательно есть сельдь: ответ от Светланы Фус

Сельдь – один из лучших источников жирных кислот омега-3. А жирные кислоты омега-3 необходимы для полноценного питания, поскольку они не вырабатываются в организме, поскольку важны для здоровья. Готовить из сельди можно вкусные закуски, салаты, намазки, бутерброды.

Видео дня

Диетолог Светлана Фус делится полезной информацией в Instagram, чем полезна сельдь и как часто ее нужно есть.

Чем полезна сельдь

Сельдь – лучший источник жирных кислот омега-3, которые являются ценным структурным компонентом головного мозга и сетчатки глаза. Недостаток ДГК может вызвать проблемы со зрением", – рассказала эксперт.

Как часто нужно есть сельдь

"Люди, которые регулярно употребляют омега-3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии. Стоит отметить, что 100 г этой рыбы обеспечат практически половину суточной дозы этого элемента, необходимого для работы щитовидной железы. Для щитовидной железы важен и селен. В сельди его достаточно – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности в 50 мкг.", – рассказала диетолог.

Какие витамины содержит сельдь

"Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба эти питательные вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму повреждения, вызванные свободными радикалами. Эта рыба содержит все необходимое для ее употребления: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры", – подытожила специалист.

Сельдь можно есть хоть каждый день!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: