Что нужно сделать с кефиром на оладьи, чтобы они получились пышными и нежными: простой секрет
Если у вас не получается приготовить пышные оладьи, вы точно забываете об одном важном нюансе. А именно – температуру кефира. Именно этот ингредиент является самым важным в блюде, поэтому для идеального результата точно стоит воспользоваться следующим рецептом.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 20 г
- ванильный сахар – 5 г
- теплый кефир 2,5% – 350 мл.
- мука – 300-320 г
- сода – 3 г (1/2 ч.л.)
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. К яйцу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар.
2. Все перемешать и влить подогретый кефир.
3. В два приема добавить просеянную муку.
4. Хорошо вымешать тесто, чтобы не было комочков. По консистенции должно лениво стекать с венчика.
5. В конце добавить соду.
6. Еще раз хорошо перемешать, накрыть тесто.
7. Оставить при комнатной температуре на 20 минут.
8. Чтобы оладьи получились рыхлыми, тесто ни в коем случае больше нельзя перемешивать.
9. Для удобства перелить в кондитерский мешок и отсадить небольшие оладьи на хорошо разогретую сковородку с маслом. Также можно отсадить тесто мокрой ложкой, предварительно окунув ложку в воду, а затем осторожно набрать тесто.
