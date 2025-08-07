УкраїнськаУКР
Что нужно сделать с кефиром на оладьи, чтобы они получились пышными и нежными: простой секрет

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
1,8 т.
Если у вас не получается приготовить пышные оладьи, вы точно забываете об одном важном нюансе. А именно – температуру кефира. Именно этот ингредиент является самым важным в блюде, поэтому для идеального результата точно стоит воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления идеально воздушных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • соль – щепотка
  • сахар – 20 г
  • ванильный сахар – 5 г
  • теплый кефир 2,5% – 350 мл.
  • мука – 300-320 г
  • сода – 3 г (1/2 ч.л.)
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Что нужно сделать с кефиром на оладьи, чтобы они получились пышными и нежными: простой секрет

1. К яйцу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар.

2. Все перемешать и влить подогретый кефир.

Что нужно сделать с кефиром на оладьи, чтобы они получились пышными и нежными: простой секрет

3. В два приема добавить просеянную муку.

4. Хорошо вымешать тесто, чтобы не было комочков. По консистенции должно лениво стекать с венчика.

Что нужно сделать с кефиром на оладьи, чтобы они получились пышными и нежными: простой секрет

5. В конце добавить соду.

6. Еще раз хорошо перемешать, накрыть тесто.

Что нужно сделать с кефиром на оладьи, чтобы они получились пышными и нежными: простой секрет

7. Оставить при комнатной температуре на 20 минут.

Что нужно сделать с кефиром на оладьи, чтобы они получились пышными и нежными: простой секрет

8. Чтобы оладьи получились рыхлыми, тесто ни в коем случае больше нельзя перемешивать.

9. Для удобства перелить в кондитерский мешок и отсадить небольшие оладьи на хорошо разогретую сковородку с маслом. Также можно отсадить тесто мокрой ложкой, предварительно окунув ложку в воду, а затем осторожно набрать тесто.

