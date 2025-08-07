Что нужно сделать с кефиром на оладьи, чтобы они получились пышными и нежными: простой секрет

Если у вас не получается приготовить пышные оладьи, вы точно забываете об одном важном нюансе. А именно – температуру кефира. Именно этот ингредиент является самым важным в блюде, поэтому для идеального результата точно стоит воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления идеально воздушных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

соль – щепотка

сахар – 20 г

ванильный сахар – 5 г

теплый кефир 2,5% – 350 мл.

мука – 300-320 г

сода – 3 г (1/2 ч.л.)

масло для жарки

Способ приготовления:

1. К яйцу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар.

2. Все перемешать и влить подогретый кефир.

3. В два приема добавить просеянную муку.

4. Хорошо вымешать тесто, чтобы не было комочков. По консистенции должно лениво стекать с венчика.

5. В конце добавить соду.

6. Еще раз хорошо перемешать, накрыть тесто.

7. Оставить при комнатной температуре на 20 минут.

8. Чтобы оладьи получились рыхлыми, тесто ни в коем случае больше нельзя перемешивать.

9. Для удобства перелить в кондитерский мешок и отсадить небольшие оладьи на хорошо разогретую сковородку с маслом. Также можно отсадить тесто мокрой ложкой, предварительно окунув ложку в воду, а затем осторожно набрать тесто.

