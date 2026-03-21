Что нужно сделать, когда вы взяли щенка: 9 неотложных действий

Когда у вас дома появляется щенок, вся семья не отходит от него первые несколько дней. Однако следует помнить, что домашнее животное – это не только развлечение.

Видео дня

Ветеринар из ветслужбы Animal Friends рассказал, что обязательно надо сделать, когда вы взяли щенка. Есть 9 важных шагов, которые упростят жизнь вам и станут прекрасным фундаментом для развития вашего любимца.

Объясняем, что должен знать и сделать каждый владелец собаки.

1. Узнайте о стадии развития вашего щенка до его появления

К восьми неделям большинство щенков уже отлучены от молока, они исследуют мир и готовы к обучению. Стоит уточнить точный возраст вашего щенка, чтобы знать, что ему нужно. Это также означает, что вы можете уверенно планировать такие вещи, как дрессировка, кормление и ранние приучения.

2. Немедленно запишитесь на прививки, обработку от блох и глистов

Если ваш щенок еще не получил первых прививок, сделайте это сразу после того, как он переступит порог. Делайте ревакцинацию каждые 2–4 недели, а также регулярно обрабатывайте его от блох и глистов. Эти начальные шаги помогают защитить его, когда он растет и знакомится с новой средой.

3. Зарегистрируйтесь у ветеринара

Прежде чем ваш щенок попадет домой, зарегистрируйте его у ветеринара, чтобы быть готовым к регулярному уходу, консультациям и чрезвычайным ситуациям.

4. Начните социализацию с первого дня

Щенки в возрасте от восьми до двенадцати недель похожи на маленькие губки. Это идеальное время, чтобы осторожно знакомить щенков с новыми людьми, звуками, предметами и ежедневными прикосновениями. Если они еще не полностью вакцинированы, выносите их на улицу, чтобы они могли безопасно наблюдать за окружающим миром. Этот небольшой ранний опыт помогает сформировать уверенность щенка.

5. Установите простой туалетный режим

Утром, после дневного сна, еды и игр, а также примерно через час между ними, отводите щенка в туалет. Каждый раз выбирайте одно и то же место, например, клочок травы, и вознаграждайте его, когда он все делает правильно.

6. Начните легкую тренировку с первого дня

Вы можете начать обучать щенка простым командам, как только он появится. Короткие занятия с лакомством и похвалой помогут ему научиться сидеть, подходить и вежливо брать лакомство.

7. Дайте жевательные конфеты, чтобы настроить кусание

Прорезывание зубов происходит рано, и эти крошечные зубки могут быть острыми. Держите под рукой несколько безопасных игрушек для жевания и меняйте их, когда ваш щенок начинает грызть руки или одежду. Это учит его, что можно жевать, и помогает успокоить воспаленные десны.

8. Ограничьте прогулки, пока щенок не будет полностью вакцинирован

После того, как щенок получит прививку, начните с коротких, спокойных прогулок. До этого выносите его на улицу, чтобы он был на свежем воздухе и мог полюбоваться пейзажами, не рискуя заражением.

9. Установите ежедневный распорядок дня на ранней стадии

Кормление, перерывы на туалет, дневной сон, игры и дрессировка лучше всего работают примерно в одно и то же время каждый день. Простой распорядок дня помогает вашему щенку чувствовать себя в безопасности и облегчает обучение для вас обоих.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.