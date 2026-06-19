Что нельзя сажать рядом с розами: распространенные ошибки

Розы могут стать настоящим украшением сада, но неправильно подобранные растения рядом способны испортить даже самую красивую клумбу. Эксперты советуют внимательно подбирать соседей для роз, ведь одни культуры помогают им лучше расти, защищают от вредителей и привлекают полезных насекомых, а другие – забирают влагу, питательные вещества, затеняют кусты или повышают риск заболеваний.

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Специалист Уэс Гарвелл из Jackson & Perkins и флористка, основательница Sowing Joy Farm Ондреа Кидд объяснили, какие ошибки чаще всего допускают садоводы при посадке роз. Некоторые растения лучше не сажать рядом.

Растения с другими потребностями в воде

Одна из самых распространенных ошибок – сажать рядом с розами культуры, которые предпочитают совершенно другие условия. Розы нуждаются в регулярном поливе и лучше всего растут в почве с умеренной стабильной влажностью.

Если же рядом посадить растения, предпочитающие сухую, горячую почву, уход за клумбой станет сложнее. В результате либо розам не хватит воды, либо их соседи будут страдать от избыточной влаги. Лучше выбирать растения, которым также подходит солнечное место и похожий режим полива.

Слишком плотная посадка

Розам нужен воздух. Если посадить вокруг них слишком много растений, листья после дождя или полива дольше останутся влажными. А это создает благоприятные условия для черной пятнистости, мучнистой росы и других грибковых болезней.

Эксперты советуют не пытаться заполнить каждый свободный сантиметр клумбы. Между розами и растениями-компаньонами должно оставаться достаточно пространства, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг кустов.

Растения с агрессивной корневой системой

Розы обладают глубокой и сложной корневой системой, поэтому плохо реагируют на сильную конкуренцию под землей. Особенно нежелательно сажать рядом растения, которые быстро разрастаются и активно захватывают пространство.

Ондреа Кидд советует избегать ползучих и слишком агрессивных культур. Также не стоит высаживать крупные кусты слишком близко к розам.

Слишком высокие или быстрорастущие растения

Соседи роз должны дополнять их, а не соперничать с ними. Если рядом посадить быстрорастущие культуры, которые со временем начнут затенять кусты, розы могут хуже цвести.

Большинство роз нуждается как минимум в шести часах прямого солнечного света в день. Поэтому растения, которые со временем вырастают выше кустов и закрывают им свет, лучше сажать на расстоянии или вообще не использовать в розарии.

Цветы, подверженные тем же болезням

Некоторые цветы могут хорошо смотреться рядом с розами, но в то же время создавать дополнительные риски. Например, цинии, космеи и ротики могут страдать от тех же проблем, что и розы: ржавчины, мучнистой росы, тли или трипсов.

Если такие растения растут рядом, болезни и вредители могут быстрее распространяться по клумбе. Вместо этого эксперты советуют высаживать возле роз растения из разных семейств – это помогает снизить риск массового поражения. Хорошими вариантами могут быть лаванда, бархатцы, тысячелистник и шалфей.

Пасленовые культуры

Рядом с розами не рекомендуется сажать растения из семейства пасленовых. К ним относятся помидоры, баклажаны, картофель, а также некоторые декоративные растения, в частности петунии.

Проблема в том, что пасленовые являются "прожорливыми" культурами – они активно забирают питательные вещества из почвы. Кроме того, у них могут быть общие с розами болезни, которые легко передаются от одного растения к другому.

Растения, цветущие одновременно с розами

Еще одна ошибка – подбирать для розария только те растения, которые цветут одновременно с розами. Сначала такая клумба может выглядеть очень эффектно, но после завершения основной волны цветения сад быстро потеряет свою декоративность. Лучше сочетать культуры с разными периодами цветения: весенние, летние и осенние. Так розарий будет выглядеть привлекательно в течение всего сезона, а не только несколько недель.

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