Что нельзя сажать после помидоров: урожая не будет

Севооборот – базовое правило огородничества, которое напрямую влияет на урожай. Помидоры относятся к культурам, которые значительно истощают почву и оставляют после себя возбудителей болезней. Если не учесть это при планировании посадок, последующие растения могут плохо расти или вовсе не дать урожая.

Самая большая опасность – накопление инфекций в почве. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит сажать на грядке, где раньше росли помидоры.

Почему после помидоров возникают проблемы

Томаты активно потребляют питательные вещества, особенно калий и азот, поэтому земля после них часто истощена. Кроме того, в почве могут оставаться возбудители грибковых болезней, в частности фитофтороза. Они способны сохраняться длительное время и поражать новые растения.

Особенно рискованно высаживать культуры, которые имеют общие заболевания с помидорами – они заражаются значительно быстрее.

Какие культуры не стоит высаживать

После томатов нежелательно сажать растения из той же семьи пасленовых. Они имеют одинаковые болезни и вредителей, поэтому риск потери урожая значительно возрастает.

К таким культурам относятся картофель, перец, баклажаны и физалис. На участке, где росли помидоры, они часто развиваются слабо, болеют и не формируют полноценного урожая.

Чтобы дать почве восстановиться, стоит выбирать культуры, которые не имеют общих проблем с томатами. Лучше всего подходят растения, которые даже улучшают состояние земли.

Хорошим вариантом будут бобовые культуры – они насыщают почву азотом. Также можно высаживать зелень, капусту, морковь или свеклу. Эти растения не подвержены тем же болезням и хорошо растут после томатов.

Как восстановить почву

Если нет возможности сменить участок, стоит позаботиться о восстановлении почвы. Поможет внесение органических удобрений, сидератов и регулярное рыхление.

Также важно убирать все растительные остатки после сбора урожая, чтобы уменьшить риск распространения инфекций.

