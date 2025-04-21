Что нельзя делать первые три дня после Пасхи: приметы

В христианском календаре Пасха является самым большим и радостным праздником года. Поэтому и празднуют его, по традиции, не один день. Особенно важна первая неделя, которая еще называется Светлой.

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Все эти дни христиане воздерживаются от тяжелой работы и радуются чуду воскресения Христа. А в первые три дня стараются соблюдать праздничный режим особенно тщательно. OBOZ.UA рассказывает, чего не стоит делать в эти дни, чтобы не нарушить пасхальные традиции.

В церквях всю эту неделю служат праздничные службы и поют радостные песни. Прихожане должны разделять эту возвышенную атмосферу, чествуя победу Христа над смертью. Пост в среду и пятницу отменяется. Даже готовясь к Причастию поститься в Светлую седмицу не годится. Здороваться в эти дни и еще в течение 40 дней до праздника Вознесения принято словами "Христос воскрес! – Воистину воскрес!"

В народе в течение первых трех дней после праздника придерживались полного запрета на труд. В эти дни принято было веселиться, ходить друг к другу в гости, угощать близких пасхами и крашенками. И только после трех дней можно было браться за различные несложные работы. А до этого под полным запретом находились:

все виды работ на огороде, в саду и поле;

любая уборка;

стирка и глажка;

всякое рукоделие;

даже брать в руки ножницы – это считалось очень плохой приметой.

Существовали также определенные суеверия и ограничения в поведении, связанные с первой половиной Пасхальной недели. Так в эти дни ни в коем случае нельзя было сквернословить, ссориться, сплетничать или оскорблять кого-то словом или делом. Осуждалось переедание и чрезмерное пьянство. Выпить рюмку в честь завершения поста разрешалось, но не напиваться. Тех, кто не мог проявить сдержанность, пугали тем, что их бог накажет.

Не полагается в Светлую седмицу скучать и оставаться в одиночестве С этим же, а также со значением праздника связан запрет на скорбь за умершими. Даже посещать кладбище не стоит в эти дни. Время для этого наступало по завершении всех основных празднований. Тогда в каждом городе и селе выделяли отдельный день для посещения кладбища и поминовения умерших.

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