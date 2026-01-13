Что нельзя делать на Старый Новый год: какие существовали приметы

В ночь с 13 на 14 января в Украине традиционно отмечают старый Новый год — особый праздник, сочетающий народные обычаи и верования. Его появление связано с разницей между юлианским и григорианским календарями, которая сейчас составляет 13 дней.

Несмотря на неофициальный статус, эта дата сохранила важное символическое значение для многих семей. Наши предки верили, что поведение в эту ночь может повлиять на благополучие всего года. Именно поэтому существовало немало запретов и примет, которых старались придерживаться. Часть из них дошла до наших дней и до сих пор вызывает интерес.

Традиции и обряды Старого Нового года

Праздничный вечер на Старый Новый год был щедрым и шумным: на стол ставили лучшие блюда, которые были в доме, — мясо, колбасы, блины, пироги и напитки. Особое значение имели блюда из зайца и петуха, которые символизировали ловкость, легкость и жизненную энергию. Считалось, что такая еда приносит удачу и силу на весь следующий год.

Отдельное место занимал обряд приготовления обрядовой каши. Старшая женщина в семье брала крупу, а самый старший мужчина приносил воду, после чего хозяйка выполняла ритуальные действия и ставила горшок в печь. По состоянию готовой каши пытались предсказать будущее: полный и целый горшок обещал достаток, а треснувший считался плохим знаком.

Первый день Старого Нового года был насыщен обрядами на благосостояние. Одним из важнейших было засевание — символическое засевание дома зерном для будущего урожая. Посевальщиков одаривали, а собранное зерно хранили до весны. Также в эту ночь лепили вареники с сюрпризами, каждый из которых имел свое значение.

Запреты и приметы 14 января

Народные верования содержали ряд строгих запретов:

В этот день не советовали произносить число "тринадцать"

Не стоит считать мелкие деньги или занимать средства, ведь это якобы могло принести бедность и финансовые трудности

Также считалось недобрым знаком ссориться, ругаться или желать другим зла — конфликты могли затянуться на весь год.

Старая или грязная одежда, а также темные цвета считались нежелательными, потому что могли "притянуть" неудачи

Женщинам и девушкам запрещалось посевать в первый день года, ведь это считали нарушением устоявшегося порядка.

Среди примет важным был первый гость в доме: мужчина обещал счастье, а женщина — возможные проблемы. Люди верили, что наличие денег в доме в этот день гарантирует финансовую стабильность на год, если не давать их в долг. Погода также имела значение: ясная ночь предвещала счастливый год, а снег, туман или иней — хороший урожай. Считалось, что каким будет первый день года, таким сложится и весь следующий.

