Что не стоит делать в новогоднюю ночь, если у вас есть собака: она может испугаться и получить стресс

Фейерверки, громкие звуки и вспышки огней могут вызвать у домашних животных сильный страх. Без подготовки собаки в такой обстановке могут прятаться, дрожать, ходить туда-сюда или скулить в ответ на звуки.

Если вы поработаете над этим накануне, это может помочь вашей собаке оставаться в безопасности и спокойным, когда наступит ночь. Вот несколько советов, которые помогут вашей собаке не бояться фейерверков в новогоднюю ночь, пишет Express.

Как избавиться от страха у собаки

Чтобы ваша собака не боялась фейерверков, попробуйте заранее ее истощить. По словам эксперта, когда собаки устали как морально, так и физически, они часто менее реагируют на громкие звуки.

Поэтому полный день активностей может помочь вашей собаке оставаться спокойной и расслабленной во время фейерверков. Длительные прогулки, походы или много игр в начале дня должны помочь ему.

Специалисты также рекомендовали дрессировать собаку с помощью звука, чтобы облегчить тревогу перед фейерверками, постепенно подвергая ее подобным звукам спокойным, контролируемым образом, что позволит ей со временем развить уверенность и испытывать меньше страха.

Также запланируйте ужин и вечернее посещение туалета для вашей собаки на более раннее время. Собака, которая боится громких звуков, может отказаться выходить на улицу после начала фейерверков, что приведет к дальнейшему нытью и лаю.

Когда вы даете своей собаке время поесть и сходить в туалет заранее, это помогает избежать стресса и тревоги для нее. "Если у вас нет огороженного двора, выводите собаку на прогулки на поводке, на случай, если вы услышите фейерверки, когда будете на улице", – посоветовали эксперты.

Признаки того, что ваша собака испугалась фейерверков:

скулеж, лай, плач или рычание

Пребывание слишком близко к вам или потребность в дополнительном внимании

Сильная одышка, слюнотечение или частое облизывание губ

Хвост, зажатый между ногами

Прятание под мебелью или в небольших помещениях

Попытки убежать

Дрожание

Нежелание есть

Широко раскрытые, расширенные глаза.

