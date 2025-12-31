Что не стоит делать в новогоднюю ночь, если у вас есть собака: она может испугаться и получить стресс
Фейерверки, громкие звуки и вспышки огней могут вызвать у домашних животных сильный страх. Без подготовки собаки в такой обстановке могут прятаться, дрожать, ходить туда-сюда или скулить в ответ на звуки.
Если вы поработаете над этим накануне, это может помочь вашей собаке оставаться в безопасности и спокойным, когда наступит ночь. Вот несколько советов, которые помогут вашей собаке не бояться фейерверков в новогоднюю ночь, пишет Express.
Как избавиться от страха у собаки
Чтобы ваша собака не боялась фейерверков, попробуйте заранее ее истощить. По словам эксперта, когда собаки устали как морально, так и физически, они часто менее реагируют на громкие звуки.
Поэтому полный день активностей может помочь вашей собаке оставаться спокойной и расслабленной во время фейерверков. Длительные прогулки, походы или много игр в начале дня должны помочь ему.
Специалисты также рекомендовали дрессировать собаку с помощью звука, чтобы облегчить тревогу перед фейерверками, постепенно подвергая ее подобным звукам спокойным, контролируемым образом, что позволит ей со временем развить уверенность и испытывать меньше страха.
Также запланируйте ужин и вечернее посещение туалета для вашей собаки на более раннее время. Собака, которая боится громких звуков, может отказаться выходить на улицу после начала фейерверков, что приведет к дальнейшему нытью и лаю.
Когда вы даете своей собаке время поесть и сходить в туалет заранее, это помогает избежать стресса и тревоги для нее. "Если у вас нет огороженного двора, выводите собаку на прогулки на поводке, на случай, если вы услышите фейерверки, когда будете на улице", – посоветовали эксперты.
Признаки того, что ваша собака испугалась фейерверков:
- скулеж, лай, плач или рычание
- Пребывание слишком близко к вам или потребность в дополнительном внимании
- Сильная одышка, слюнотечение или частое облизывание губ
- Хвост, зажатый между ногами
- Прятание под мебелью или в небольших помещениях
- Попытки убежать
- Дрожание
- Нежелание есть
- Широко раскрытые, расширенные глаза.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно выгуливать собаку.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.