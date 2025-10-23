Что надо сделать в саду в октябре, чтобы он хорошо пережил зиму: основные задачи

Когда погода становится прохладнее, а листья начинают опадать, в саду нужно выполнить несколько задач, чтобы подготовить его к зиме.

Видео дня

Джейми Шипли, специалист по садоводству, озвучил свои лучшие рекомендации по работе в саду в октябре. Так, он объяснил, какие кустарники нуждаются в обрезке, на какие болезни надо обращать внимание, и какие задачи по уходу за садом нужно выполнить в этом месяце, пишет Express.

Обрезка лиственных деревьев и кустарников

Октябрь – идеальное время для обрезки лиственных растений, поскольку погода обычно еще достаточно теплая, а это значит, что они менее подвержены повреждениям от похолодания. Дополнительным преимуществом является то, что вы также не рискуете побеспокоить гнездящихся птиц.

Когда дело доходит до обрезки лиственных кустарников, вашей целью должно быть сохранение их размера и формы, чтобы они не заполонили ваш сад или не воровали свет и питательные вещества у других растений. Им понадобится лишь легкая обрезка в октябре, чтобы удалить свежие непокорные ростки, которые появились в конце лета.

Поливайте раноцветущие кусты

"Может показаться безумием думать о поливе кустов в пору года, когда много дождей, но рано цветущие кустарники нуждаются в дополнительном усилении, чтобы выглядеть лучше весной. Азалии, камелии и рододендроны потребуют полива, если погода в октябре будет сухой", — говорит эксперт.

Посадите цветы и луковицы

Несмотря на приход осени, некоторые цветы все еще можно сажать на улице при условии, что погода остается мягкой, а почва сохраняет достаточно влаги для развития корневой системы растений.

Джейми говорит, что кизил, огненку, скимию и калину можно сажать в октябре, чтобы добавить красивого цвета вашему саду.

Луковицы весеннего цветения также можно сажать в октябре, включая нарциссы, крокусы, гиацинты и тюльпаны. В основном, морозостойким луковицам нужно только солнечное место с хорошим дренажем, их легко выращивать и ухаживать.

Посейте семена цветов

Аквилегия

Посадите 2-3 семени на расстоянии 9 см в горшок со свежим компостом и слегка прикройте семена почвой.

Васильки

Семена василька, посеянные осенью, дают более крупные, кустистые растения, которые цветут раньше весной. Посыпьте семена по сграбленной, очищенной от сорняков почве и слегка прикройте землей.

Калифорнийские маки

Посеяв семена мака в октябре, вы получите великолепные растения следующей весной. Удалите любые сорняки или камни, прежде чем слегка рассыпать щепотку семян по почве и слегка прикройте.

Сладкий горошек

Для наилучших результатов надрежьте семенную коробочку чистым острым ножом, прежде чем посадить три семени в горшок диаметром 9 см, используя качественный компост. Хорошо полейте и оставьте в холодном парнике или прохладной теплице до высадки в мае следующего года.

Уход за садом

Есть несколько превентивных мер, которые вы можете принять, чтобы защитить свой сад в условиях похолодания и ветрености. Укрепите подвязки и колья для деревьев — обязательно установите колья на только что посаженные деревья и поддержите старые, чтобы защитить их от сильных ветров.

Уборка сухих листьев и мусора также помогает предотвратить болезни.

Следите за вредителями и болезнями

Хотя основной сезон вредителей и болезней обычно заканчивается к осени, есть один или два, на которые стоит обратить внимание:

Медовый грибок — болезнь растений, симптомы включают внезапную гибель растения, необычное увядание, преждевременное отмирание стеблей и черные пятна, которые прослеживаются сквозь почву у основания стволов деревьев. К сожалению, эффективных лекарств нет, и суть заключается в том, что пораженные растения следует выкопать и удалить.

Серая гниль – это распространенное грибковое заболевание обычно поражает овощи, многолетние растения, мягкие плодовые и тепличные растения. Пушистая гниль легко заметна, она сморщивает цветы, бутоны и повреждает мягкие плоды. Опять же, лекарств нет, поэтому приходится удалять пораженные растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что обязательно нужно сделать в саду в октябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.