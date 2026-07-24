Что на самом деле означают символы на духовке: одна ошибка испортит результат

Выбор режима духовки зависит от блюда и способа его приготовления. Для этого производители используют специальные символы, каждый из которых имеет своё назначение.

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Знание значения таких символов помогает правильно выбирать режим приготовления и достигать желаемого результата. OBOZ.UA рассказывает об основных из них.

Вентилятор

Одним из самых распространенных является символ вентилятора. Он используется для более быстрого нагрева блюд, сокращения времени приготовления и уменьшения потребления электроэнергии. Однако для полноценного приготовления пищи вместе с ним необходимо включать один или несколько нагревательных элементов.

Две горизонтальные линии

Символы в виде одной или двух горизонтальных линий в квадрате обозначают верхний, нижний или одновременно верхний и нижний нагрев.

Режимы только с верхним или нижним подогревом подходят для запеканок, тушеных блюд и создания хрустящей корочки на пицце или другой выпечке. Одновременное использование обоих нагревательных элементов лучше подходит для выпечки тортов, пирожных и приготовления мясных блюд.

Зигзаг

Символ в виде зигзага означает режим гриля. Его используют для образования румяной корочки, поджаривания блюд, плавления сыра или приготовления стейков.

Если этот символ сочетается с вентилятором, тепло равномерно распределяется по духовке, а гриль подрумянивает блюдо сверху, что подходит для мяса, птицы и рыбы. Сочетание гриля с нижним нагревом лучше использовать для изделий из теста.

Лампочка

Символ лампочки отвечает только за включение внутреннего освещения духовки.

Снежинка

Значок в виде снежинки означает режим размораживания: в этом случае работает вентилятор, который обеспечивает циркуляцию воздуха без значительного нагрева, что помогает разморозить продукты.

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