Самый быстрый способ очистить стекло духовки от жира за 5 минут: простой лайфхак

Жир на стекле духовки – одна из тех бытовых неприятностей, которая так просто не исчезает. В интернете существует множество домашних хитростей для чистки духовки – некоторые из них более экзотические, чем рецепты, которые вызвали беспорядок.

Забудьте о ваннах с уксусом, лимонным соком и пищевой содой, которые обещают чудеса, но часто работают только тогда, когда звезды сойдутся. Настоящим решением для удаления пригоревшего жира со стекла духовки может быть меламиновая пена, также известная как белая губка, пишет OBOZ.UA.

Казалось бы, незаметный кусочек пены скрывает высокие технологии – ее микроструктура разработана для того, чтобы действовать как сверхтонкий абразив, который механически (не химически) удаляет стойкую грязь. Когда губка увлажняется, ее микроскопические поры буквально "вытягивают" частицы жира с поверхности, не повреждая стекло и не оставляя следов. На практике это означает: чистый жир со стекла духовки без агрессивных чистящих средств, без трения до онемения и без неприятного химического запаха.

Меламиновая пена – это чудо, но она не является волшебной палочкой для всех поверхностей. Ее механическая структура действует как сверхтонкая наждачная бумага, что делает ее идеальной для стеклянных поверхностей, внутренних стенок духовки (если они не имеют тефлонового покрытия) и даже для металлических краев. Однако будьте осторожны с решетками или поверхностями, которые имеют специальные антипригарные покрытия.

Для грилей, которые обычно более прочные, можно без проблем использовать губку, но это может потребовать немного больше физических усилий – ведь пригоревший жир часто является не просто пятном, а буквально новым слоем материала. Однако, если вы чистите эмалированные или тефлоновые детали, сначала протестируйте губку на менее заметном месте – чтобы не удалить больше, чем задумали.

