Что на самом деле означает, когда собака лижет ваше лицо: неожиданное объяснение

Собаки общаются со своими хозяевами с помощью различных форм поведения, и облизывание является одним из самых распространенных.

Видео дня

Ветеринарный врач Джулиан Нортон отметил, что у этого жеста есть свое объяснение, не всегда ожидаемое для владельцев домашних любимцев, пишет Express.

Частично причина заключается в том, что собаки действительно чувствуют себя частью семьи и племени, и они пытаются привлечь внимание, облизывая вас. Эти действия не являются случайными – они олицетворяют попытку вашей собаки установить с вами связь.

Также таким образом собака может пытаться оценить ваше эмоциональное состояние. Это их способ выразить, что вы ей не безразличны.

Однако, облизывание – это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают себя и взаимодействуют со своими хозяевами. Виляние хвостом – это еще одна модель поведения, которую часто неправильно толкуют.

Хотя многие считают, что виляющий хвост означает довольную собаку, правда несколько сложнее. Высота, скорость и жесткость виляния хвостом могут выражать все: от восторга до беспокойства.

Виляние высоким, расслабленным хвостом обычно свидетельствует о возбуждении, тогда как низкое, постепенное виляние может означать тревогу или настороженность. Еще более удивительным является то, что собаки могут "улыбаться", когда испытывают игривость или удовольствие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить клеща у собаки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.