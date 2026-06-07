Что на самом деле 'думают' коты, когда вы их целуете и обнимаете: неожиданный ответ

Хотя кошки проявляют нежность иначе, чем люди, понимание их поведения и языка тела подсказывает, что они на самом деле думают об объятиях и поцелуях.

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Многие владельцы кошек испытывают желание целовать и обнимать своих любимцев как проявление любви, но вы можете удивиться, узнав, что это поведение, которое ваш кошачий друг, вероятно, перенял от вас, пишет Express.

Это лишь один из многих способов, которыми коты могут воспроизводить поведение, которое они наблюдали у своих человеческих товарищей. Такие привычки могут варьироваться от отражения ежедневного режима и режима сна до копирования вокализаций и поз.

Научные исследования также свидетельствуют, что такое поведение является ярким знаком глубокой привязанности, комфорта и чрезвычайно адаптивного ума. Однако даже если кошки проявляют эти черты к людям, означает ли это, что им нравится объятия и поцелуи, ведь это самые распространенные физические способы, которыми люди проявляют привязанность друг к другу?

Любят ли коты, когда их обнимают?

Большинство владельцев кошек хорошо знают, что коты часто имеют собственный характер, и заставить их что-то делать или быть ласковыми, бывает довольно сложно.

Это в основном потому, что они естественно одинокие охотники, и если их крепко держать или поднять над землей, они могут чувствовать себя в ловушке или тревожности.

Но то, что ваша кошка не любит объятия, не означает, что она не любит вас как владельца. Это просто означает, что они проявляют свою привязанность иначе, чем люди, и могут просто предпочесть оставаться в своем пространстве.

Зато проведение щеткой по шерсти кота воспроизводит взаимное поведение ухода, которое коты используют для сближения в дикой природе, а нежное ежедневное расчесывание не только поможет ему чувствовать себя лучше, но и углубит связь между вами.

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