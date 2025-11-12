Украина передала Венгрии законопроект об образовании, в котором частично учтены требования Будапешта по языковому вопросу.

Що насправді Україна мала б передати Будапешту? Зокрема нагадати, що 15 березня 1939 року Угорщина розпочала збройну агресію та окупацію Карпатської України. У період Другої світової війни на боці нацистської Німеччини у військових діях брали участь понад 900 тисяч угорських військових.

При цьому угорський генеральний штаб вимагав ("Директива №10") "здійснювати окупаційну службу максимально жорстокими методами, не зупиняючись перед спаленням населених пунктів, убивством мирних громадян".

Із жовтня 1942 до вересня 1943 року на території Чернігівської області угорські частини брали участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців.

У матеріалах Нюрнберзького процесу як найбільше масове знищення мирного населення на окупованих територіях за весь період Другої світової війни названо Корбківською трагедію.

У селі Корбюківка, що на Чернігівщині, на початку березня 1943 року угорськими окупантами вбито і спалено 6 700 українців, повністю знищено 1 290 будинків. При цьому в Угорщині частка розслідуваних у 1945-1951 роках злочинів за наслідками Другої світової війни, скоєних на окупованих територіях проти цивільного населення, склала менше 2 відсотків.

У 1991-1992 роках Вищий воєнний суд Угорщини реабілітував усіх засуджених угорських військових за злочини проти мирного населення на окупованій радянській території.

Орбан і його поплічник Сіятро мають на колінах випросити вибачення перед Україною за вчинені злочини проти українського народу. І тільки після цього Україна може розглянути або не розглянути якісь "вимоги" Будапешта.

На фото: Німецькі й мадярські прапори на вулицях Берліна. Угорщина має покаятися за своє нацистське минуле.