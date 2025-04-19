Что можно есть в Страстную субботу: список продуктов

Страстная суббота в отличие от пятницы не является днем строгого поста, когда нужно отказаться от еды вообще. Однако в последний день перед Пасхой нужно соблюдать достаточно строгие ограничения в питании.

Видео дня

OBOZ.UA узнавал, что можно потреблять в Великую субботу, а каких продуктов на столе не должно быть. А также объясняет, с чем связаны подобные ограничения.

Итак, как и на протяжении всего Великого поста в последний его день нельзя есть мясо и мясные продукты. Под запретом также все молочное и яйца. Это основные скоромные продукты, от которых нужно воздерживаться во все песни.

Рыба, которую можно иметь на столе в отдельные праздничные даты в период поста, в субботу перед Пасхой тоже не разрешается. Не стоит употреблять в пищу и масло. Более того, по возможности рекомендуется воздерживаться от горячих блюд. Впрочем, эта рекомендация не строга, она больше направлена на монахов и тех, кто по разным причинам избрал аскетический образ жизни.

К связанным с постом ограничениям относят также рекомендацию воздержаться от любого веселья – не петь, не танцевать, не слушать музыку. Следует также не смеяться громко и не смешить других. Интимной близости в Великую субботу тоже лучше избегать. Главная задача верующего человека в эти дни – посвятить все силы и время очищению души и раскаянью в грехах. На этом и необходимо сконцентрироваться.

А разрешено в Великую субботу употреблять в пищу хлеб, воду и разные плоды. Вот что может быть на вашем столе в последний постный день:

овощи – сырые или приготовленные без добавления масла;

фрукты;

орехи;

семена;

мед;

хлеб, кроме сдобы;

варенье и джемы;

сухофрукты и цукаты;

компоты;

чай;

кофе без молока;

халва;

козинаки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя класть в корзину с продуктами для освящения на Пасху.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.