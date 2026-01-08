Видео дня
Что категорически нельзя вытирать бумажными полотенцами: неожиданный список
Бумажные полотенца и салфетки часто спасают нас во многих ситуациях, но, как оказалось, не все поверхности и предметы можно вытирать именно ими.
Поскольку грубая текстура бумаги оставляет микроцарапины, ворс, матовые пятна и может повредить чувствительные покрытия, иногда лучше использовать микрофибру или специальные ткани, чтобы избежать повреждений, пишет OBOZ.UA.
Поверхности и предметы, которые нельзя протирать бумажными полотенцами
- Экраны техники: LED, жидкокристаллические экраны, мониторы, телевизоры, смартфоны, планшеты. Бумага царапает покрытие, ухудшает качество изображения.
- Стекла и зеркала: остаются ворсинки, разводы и микроцарапины, что делает их тусклыми.
- Очки и фотообъективы: повреждает защитное покрытие линз, снижая четкость изображения .
- Лакированная и полированная мебель: может стереть лак, оставить микроследы и царапины, которые потом будут собирать грязь.
- Лакокрасочное покрытие авто: приводит к мелким царапинам и потере блеска.
- Кожа лица: грубая текстура может повредить верхний слой кожи, вызвать раздражение или пересушивание, хотя некоторые косметологи советуют для промокания, если нет другого варианта.
- Кожаные изделия: могут появиться микроцарапины, бумага может слишком впитывать средства по уходу.
Чем заменить
- Для экранов, стекол, зеркал: салфетки из микрофибры.
- Для мебели: мягкая хлопковая ткань или специальные тряпки из микрофибры.
- Для лица: пусть кожа высохнет самостоятельно или промокнуть специальной мягкой салфеткой из микрофибры или одноразовой салфеткой (не бумажной).
