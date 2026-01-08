Что категорически нельзя вытирать бумажными полотенцами: неожиданный список

Бумажные полотенца и салфетки часто спасают нас во многих ситуациях, но, как оказалось, не все поверхности и предметы можно вытирать именно ими.

Поскольку грубая текстура бумаги оставляет микроцарапины, ворс, матовые пятна и может повредить чувствительные покрытия, иногда лучше использовать микрофибру или специальные ткани, чтобы избежать повреждений, пишет OBOZ.UA.

Поверхности и предметы, которые нельзя протирать бумажными полотенцами

Экраны техники: LED, жидкокристаллические экраны, мониторы, телевизоры, смартфоны, планшеты. Бумага царапает покрытие, ухудшает качество изображения.

LED, жидкокристаллические экраны, мониторы, телевизоры, смартфоны, планшеты. Бумага царапает покрытие, ухудшает качество изображения. Стекла и зеркала: остаются ворсинки, разводы и микроцарапины, что делает их тусклыми.

остаются ворсинки, разводы и микроцарапины, что делает их тусклыми. Очки и фотообъективы: повреждает защитное покрытие линз, снижая четкость изображения .

повреждает защитное покрытие линз, снижая четкость . Лакированная и полированная мебель: может стереть лак, оставить микроследы и царапины, которые потом будут собирать грязь.

может стереть лак, оставить микроследы и царапины, которые потом будут собирать грязь. Лакокрасочное покрытие авто: приводит к мелким царапинам и потере блеска.

приводит к мелким царапинам и потере блеска. Кожа лица: грубая текстура может повредить верхний слой кожи, вызвать раздражение или пересушивание, хотя некоторые косметологи советуют для промокания, если нет другого варианта.

грубая текстура может повредить верхний слой кожи, вызвать раздражение или пересушивание, хотя некоторые косметологи советуют для промокания, если нет другого варианта. Кожаные изделия: могут появиться микроцарапины, бумага может слишком впитывать средства по уходу.

Чем заменить

Для экранов, стекол, зеркал: салфетки из микрофибры.

салфетки из микрофибры. Для мебели: мягкая хлопковая ткань или специальные тряпки из микрофибры.

мягкая хлопковая ткань или специальные тряпки из микрофибры. Для лица: пусть кожа высохнет самостоятельно или промокнуть специальной мягкой салфеткой из микрофибры или одноразовой салфеткой (не бумажной).

