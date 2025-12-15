Перестаньте сушить полотенца в этой комнате: как спастись от влажности и плесени

Поскольку солнечный свет является редкостью в холодные месяцы, эксперты предостерегают от сушки полотенец и ковриков в ванной комнате, чтобы предотвратить чрезмерную влажность.

Видео дня

Они советуют обеспечить надлежащую вентиляцию в ванных комнатах и сушить полотенца в отдельной комнате. Специалисты также отмечают важность проветривания ванных комнат после душа, открывая окна и используя вытяжные вентиляторы, пишет Express.

Они также рекомендуют размещать влажные вещи на сушильной решетке в другой комнате, чтобы избежать добавления влаги в уже влажной ванной комнаты, позволяя им должным образом проветриться, не создавая влажного или затхлого запаха.

Как оказалось, размещение полотенец на радиаторе отопления или вентиляционном отверстии не так эффективно, как многие считают, поскольку оба метода могут фактически добавить больше влаги в атмосферу.

Поэтому рекомендуется сушить вещи в другой комнате, используя обычную сушилку или накинув их на спинку стула.

"Если у вас есть вытяжка, включите ее перед душем и оставьте после, пока ваша ванная комната полностью не высохнет. Также всегда открывайте окно, даже если оно совсем маленькое, поскольку это создаст поток воздуха", - говорят специалисты.

"А когда дело доходит до сушки таких вещей, как полотенца или коврики для ванной, по возможности положите их на сушилку в другой комнате. Если у вас нет для этого места, вы всегда можете повесить полотенца на спинку крепкого стула", – подытожили они.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как стирать полотенца, чтобы они были мягкими.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.