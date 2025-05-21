Что грозит за отказ от повестки: детальное объяснение

Отказ от получения повестки во время военного положения в Украине – это серьезное нарушение правил воинского учета, которое может иметь негативные юридические последствия. Если военнообязанный без уважительных причин не берет повестку, его ждет административное наказание в виде штрафа.

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Об этом рассказали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры". Они отметили что осноне и самое распространенное наказание за проигнорированную повестку это административный штраф. Его размер может колебаться в пределах от 17 до 25,5 тыс. грн.

Отдельно стоит подчеркнуть, что ситуация осложняется, если отказ касается не просто вручения повестки, а фактического уклонения от выполнения служебных обязанностей, например, от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) или от призыва на службу по мобилизации. В таких случаях уже речь идет об уголовном правонарушении – уклонении от призыва. Оно предусматривает гораздо более суровые последствия, включая уголовную ответственность, что может закончиться судебным разбирательством, штрафами, а в отдельных случаях – даже лишением свободы.

Важно понимать разницу между административной и уголовной ответственностью, чтобы не нарушать закон опрометчиво. Отказ от получения повестки – это административное правонарушение, которое наказывается штрафом. А вот отказ от прохождения медкомиссии или боевого вызова – уже преступление, которое строго наказывается государством.

Во избежание неприятностей эксперты советуют не игнорировать получение повесток, внимательно проверять их достоверность и, в случае выявления ошибок или нарушений со стороны военных, требовать оформления соответствующих актов. Если же у вас есть основания для отказа (например, исключение из воинского учета), об этом нужно официально сообщить соответствующим лицам, чтобы избежать ложных штрафов или обвинений.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025-м году в Украине выросло количество штрафов от ТЦК.Чаще всего штрафуют на 17 тыс. грн. При этом уплата штрафа или его отмена не освобождают от обязанности обновлять свои данные.

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