Что должен обязательно уметь владелец собаки: две основные вещи

Те, кто собирается завести собаку, должны понимать, что этот процесс – не для людей со слабыми нервами, поскольку эти четырехлапидрузи требуют последовательности, любви, внимания, умственной стимуляции, физических упражнений и тому подобное.

Это, прежде всего, важное решение и ответственность, ведь собаки известны своей верностью и преданностью хозяевам, поэтому сначала стоит убедиться, что вы готовы к вызову и обязательствам. Специалист по поведению собак Уилл Атертон на своей странице в Instagram поделился двумя навыками, которые считает одними из важнейших для владельцев этих домашних любимцев.

"Позвольте мне рассказать вам секрет дрессировки идеальной собаки-компаньона. Вам нужно уметь делать две вещи", – сказал он в начале рассказа.

Эти два навыка бихевиорист очертил очень просто и понятно: "Вам нужно уметь сказать своей собаке: "Пожалуйста, сделай это", а затем суметь уверить ее в обратном, указав: "Пожалуйста, не делай этого".

Дрессировщик предупредил, что если вы всегда будете сосредотачиваться только на "Пожалуйста, сделай это", вы столкнетесь со многими проблемами, ведь часто ваш четвероногий друг будет хотеть выполнить совсем другую задачу в этот момент.

"Если же вы, наоборот, всегда будете говорить только на "Не делай этого!", то собака будет нервничать, не зная, как ей себя вести", – уточнил эксперт.

Он призвал хозяев перестать "перегружать" себя и вместо этого "сосредоточиться на этих двух вещах", чтобы у них не возникало проблем с дрессировкой их любимцев.

