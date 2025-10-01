Почему маленькие собаки самые агрессивные: объясняет этолог

Хотя маленькие собаки часто известны своей большей агрессивностью, чем некоторые более крупные породы, этолог предположил, что в этом могут быть виноваты их владельцы.

Алехандро Карреньо, который регулярно делится контентом в социальных сетях, чтобы просветить владельцев домашних животных, отметил свою убежденность, что маленькие собаки являются "наиболее агрессивными". В одном из постов в Instagram этотолог отметил, что это обычно не связано с размером собаки или ее породой.

Вместо этого он возлагает ответственность на владельцев, которые могут часто неправильно обращаться с маленькими собаками из-за ряда ошибочных представлений.

Одна из ключевых проблем, которую он подчеркивает, заключается в том, что многие люди считают, что маленьких собак следует держать только в помещении, что изолирует их. Это может привести к значительной тревожности и проблемам с поведением.

"Первая ошибка: чрезмерная защита. Помните, что восприятие мира нашими собаками в значительной степени зависит от того, что мы им передаем", - отметил он.

"Вторая ошибка: отношение к ним как к плюшевым игрушкам. Им также нужно пространство, и, как у любой другой породы, у маленьких собак есть свои предпочтения относительно прогулок и "общения", – объясняет эксперт.

По его словам, еще одна и последняя ошибка – это мысль, что эти малыши должны быть только в помещении. Изоляция их от мира, скорее всего, повлечет проблемы с поведением и тревогу.

В исследовании поведенческих различий между меньшими и большими собаками, опубликованном в Science Direct, рассмотрено 1276 анкет, в которых задавались вопросы о поведении домашних животных.

Было обнаружено, что меньших собак чаще описывали как непослушных, более агрессивных, возбудимых, тревожных и робких по сравнению с большими собаками.

Однако, также отмечалось, что владельцы маленьких собак часто сообщали о меньшей непоследовательности в общении с животными и меньше участвуют в дрессировке и играх.

Также было обнаружено, что владельцы собак меньших размеров чаще наказывали меньших собак, чем больших, что, как было интерпретировано, больше способствует усилению тревоги и страха.

В исследовании рекомендовали владельцам собак меньших пород улучшить их поведение, избегая привычек наказания, а также больше занимаясь играми и дрессировкой.

