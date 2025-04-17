Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: всего несколько ингредиентов

Куриные котлеты – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в основу свежие овощи, зелень, тертый твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных куриных котлет, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

Куриное филе – 600 г

Яйца – 2 шт

Помидоры – 2 шт

Твердый сыр – 100 г

Сметана 10% – 4 ст.л.

Мука – 5 ст.л

Соль – по вкусу

Укроп – пучок

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезаем мелкими кусочками – это сделает котлеты более сочными, чем при использовании фарша. Добавляем яйца, сыр малыми кубиками, мелко нарезанный укроп и помидоры, сметану, муку, соль.

2. Сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла, разогреваем. Жарим на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.

Чтобы котлеты стали еще более нежными, можно после жарки накрыть крышкой на 5 минут.

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