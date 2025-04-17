УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: всего несколько ингредиентов

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,7 т.
Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: всего несколько ингредиентов

Куриные котлеты – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в основу свежие овощи, зелень, тертый твердый сыр. 

Видео дня
Куриные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных куриных котлет, которые готовятся очень быстро. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 600 г
  • Яйца – 2 шт
  • Помидоры – 2 шт
  • Твердый сыр – 100 г
  • Сметана 10% – 4 ст.л.
  • Мука – 5 ст.л
  • Соль – по вкусу
  • Укроп – пучок
  • Растительное масло – для жарки

Способ приготовления: 

1. Куриное филе нарезаем мелкими кусочками – это сделает котлеты более сочными, чем при использовании фарша. Добавляем яйца, сыр малыми кубиками, мелко нарезанный укроп и помидоры, сметану, муку, соль.

Фарш для котлет

2. Сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла, разогреваем. Жарим на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.

Жареные котлеты

Чтобы котлеты стали еще более нежными, можно после жарки накрыть крышкой на 5 минут.

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: