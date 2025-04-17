Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: всего несколько ингредиентов
Куриные котлеты – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в основу свежие овощи, зелень, тертый твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных куриных котлет, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 600 г
- Яйца – 2 шт
- Помидоры – 2 шт
- Твердый сыр – 100 г
- Сметана 10% – 4 ст.л.
- Мука – 5 ст.л
- Соль – по вкусу
- Укроп – пучок
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезаем мелкими кусочками – это сделает котлеты более сочными, чем при использовании фарша. Добавляем яйца, сыр малыми кубиками, мелко нарезанный укроп и помидоры, сметану, муку, соль.
2. Сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла, разогреваем. Жарим на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.
Чтобы котлеты стали еще более нежными, можно после жарки накрыть крышкой на 5 минут.
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