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Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: всего один ингредиент
Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, который вы любите. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в основу тертые сырые овощи, а также тертый твердый сыр, а еще овсянку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и главное – удачных котлет, с овсянкой.
Ингредиенты:
- Фарш куриный 450 г
- Фарш свиной 450 г
- Лук 2 шт
- Чеснок 2 зубчика
- Яйца 2 шт
- Овсяные хлопья 70 г
- Молоко 100 мл
- Соль, перец
Способ приготовления:
1.Овсянку залейте молоком и оставьте.
2. В фарш добавьте тертый лук, яйцо, специи и овсянку прямо с молоком, перемешайте.
3. Сформируйте котлеты и пожарьте, а после можно протушить.
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