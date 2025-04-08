Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: всего один ингредиент

Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, который вы любите. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в основу тертые сырые овощи, а также тертый твердый сыр, а еще овсянку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и главное – удачных котлет, с овсянкой.

Ингредиенты:

Фарш куриный 450 г

Фарш свиной 450 г

Лук 2 шт

Чеснок 2 зубчика

Яйца 2 шт

Овсяные хлопья 70 г

Молоко 100 мл

Соль, перец

Способ приготовления:

1.Овсянку залейте молоком и оставьте.

2. В фарш добавьте тертый лук, яйцо, специи и овсянку прямо с молоком, перемешайте.

3. Сформируйте котлеты и пожарьте, а после можно протушить.

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