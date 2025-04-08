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Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,0 т.
Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: всего один ингредиент

Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, который вы любите. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в основу тертые сырые овощи, а также тертый твердый сыр, а еще овсянку.

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Домашние котлеты из свинины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и главное – удачных котлет, с овсянкой.

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Фарш куриный 450 г
  • Фарш свиной 450 г
  • Лук 2 шт
  • Чеснок 2 зубчика
  • Яйца 2 шт
  • Овсяные хлопья 70 г
  • Молоко 100 мл
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1.Овсянку залейте молоком и оставьте.

Ингредиенты для фарша

2. В фарш добавьте тертый лук, яйцо, специи и овсянку прямо с молоком, перемешайте.

Готовый фарш

3. Сформируйте котлеты и пожарьте, а после можно протушить. 

Готовые жареные котлеты

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