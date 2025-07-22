Что делать в случае, если попали в розыск ТЦК: детальное объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. И за нарушение военнообязанными гражданами правил воинского учета действующим законодательством предусмотрена ответственность.

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В частности, нарушителя могут объявить в розыск ТЦК и СП. ОBOZ.UA рассказывает, что делать, если подобное случилось с вами.

Детали

За нарушение гражданами Украины правил воинского учета предусмотрена ответственность – от административной до уголовной, в зависимости от тяжести проступка.

В частности, например, за несвоевременное обновление данных нарушителя привлекают к административной ответственности и накладывают штраф. Правда, в этом случае действует срок давности: штрафовать могут лишь до тех пор, пока с момента, когда возникла обязанность провести обновление учета данных по закону, не прошел год.

Однако истечение срока не касается, например, объявления в розыск работниками ТЦК из-за нарушения правил воинского учета. Причиной может быть то, что гражданин не явился по повестке, не стал на учет, уклоняется от прохождения ВВК или призыва и должен нести за это предусмотренную законом административную ответственность.

"Дело в том, что КУоАП вообще не регулирует вопрос, связанный с этим розыском. До этого момента такого понятия, как розыск по админответственности вообще не было. С точки зрения права, полномочия задерживать человека, вести его в ТЦК и СП — это нарушение конституционного права, то есть на передвижение людей", — отметил в комментарии "Суспільному" юрист Дмитрий Моргун.

Он отметил, что человек, который попал в розыск ТЦК и СП, должен обращаться в административные суды.

"В розыске иногда оказываются люди, которые вообще исключены из учета. Здесь целесообразно обращаться в суды административной юрисдикции. В таком случае также есть много решений об отмене", — прокомментировал Моргун.

Как узнать, что вы объявлены в розыск ТЦК и СП

Здесь все максимально просто. В случае объявления человека в розыск ТЦК и СП соответствующая отметка "зафиксировано нарушение правил воинского учета" появляется в системе "Оберіг" и дублируется в мобильном приложении "Резерв+".

В случае объявления человека в розыск ТЦК и СП, он может столкнуться с рядом последствий:

вероятностью мобилизации в любой момент;

невозможностью поступить в высшее учебное заведение, оформить отсрочку или бронирование;

трудности с оформлением паспортных документов за рубежом и доступом ко многим административным услугам.

Как сняться с розыска ТЦК и СП

Чтобы сняться с розыска и убрать соответствующую отметку в "Резерв+", можно пойти двумя путями: обжаловать причину розыска или сняться с розыска на основании окончания сроков привлечения к админответственности.

Обжалование причины объявления лица в розыск должно базироваться на самой процедуре такого объявления. Сначала работники ТЦК и СП должны зафиксировать соответствующее нарушение со стороны военнообязанного (не явился по повестке, не стал на учет, уклоняется от прохождения ВВК или призыва). Далее они направляют запрос в полицию для объявления лица в розыск. Цель — обеспечить его физическое присутствие в ТЦК для составления протокола об административном правонарушении.

Чтобы сняться с розыска в таком случае можно попробовать обжаловать протокол. Для этого важно установить фактические обстоятельства, в частности:

Получал ли военнообязанный повестку?

Был ли ознакомлен с материалами дела?

Получал ли протокол?

Поскольку, как утверждают юристы, в большинстве случаев материалы составляются заочно — без вызова лица, их можно успешно обжаловать в суде.

Иногда дело даже не передают в суд — в ТЦК его могут отменить из-за отсутствия перспектив. Если же до суда оно таки дошло, обычно большинство протоколов отменяются из-за нарушения процедуры их составления.

После отмены протокола об админответственности следует обратиться с запросом на снятие с розыска и удаление информации из "Оберег" и "Резерв+".

Другой путь заключается в снятии с розыска из-за истечения сроков привлечения.

Согласно ст.38 КУоАП, административное взыскание за нарушение в особый период (ст. 210, 210-1) может быть наложено в строго определенные временные рамки: в течение 3 месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее 1 года со дня его совершения.

Обновить данные граждане были обязаны с момента вступления в силу Закона Украины №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета": на это им законодатели отвели 60 дней.

Закон был принят 11 апреля прошлого года, на следующий день он был опубликован, а в силу вступил с 18 мая 2024-го.

Следовательно, 60 дней, в течение которых военнообязанные должны были обновить данные, истекли 16 июля. И именно эта дата обозначила конечный срок для наложения взыскания: до 16 июля прошлого года включительно.

Соответственно после 16 июля 2025 года все постановления об административном взыскании за несвоевременное обновление данных могут быть отменены в суде из-за истечения сроков.

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