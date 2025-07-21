Если есть бронь: могут ли военнообязанные мужчины выехать за границу в отпуск

Во время действия военного положения в Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы страны существенно ограничен. Исключением являются отдельные категории, среди них – военнообязанные, которые имеют бронирование на период мобилизации.

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OBOZ.UA объясняет, кто именно может пересекать границу и какие документы для этого нужны, и напоминает, что забронированные лица, которые не подлежат призыву на военную службу, имеют право на выезд из Украины. В то же время, согласно действующим правилам, официально регламентирован только порядок их выезда в командировку, а вот отпуска в законодательстве четко не урегулирован.

Согласно пункту 1 первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", забронированные работники, которые являются военнообязанными, находятся на специальном воинском учете. Они освобождены от мобилизации, однако право на выезд в отпуск остается неопределенным, если это не командировка, поэтому такие случаи рассматриваются индивидуально при прохождении пограничного контроля.

Государственная пограничная служба Украины разъясняет, что в подобных ситуациях окончательное решение о пропуске через границу принимает непосредственно пограничник. При этом отсутствие четких законодательных норм создает пространство для субъективной оценки каждого конкретного дела.

Некоторые должностные лица, в частности министры, их заместители, судьи, прокуроры, депутаты местных советов, руководители государственных органов или другие государственные служащие, не имеют права выезжать за границу с целью отпуска. Это определено в ст. 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Какие документы необходимо иметь при себе:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

военно-учетный документ (бумажный или цифровой в приложении Резерв+ с отметкой о бронировании, а также внесением в систему "Оберіг");

выписка или копия приказа об отпуске с обязательным указанием страны выезда, срока и должности работника;

другие документы, подтверждающие цель путешествия.

Работник также не должен иметь действующих запретов на выезд, а его учетные данные должны быть актуальными и внесенными в систему "Оберіг".

Чтобы избежать недоразумений, Министерство юстиции Украины советует заранее обращаться в Госпогранслужбу через горячую линию 1598 или официальный сайт dpsu.gov.ua.

Что предшествовало

Верховная Рада обсуждает инициативу, которая позволит военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет пересекать границу. Однако говорить конкретно о каких-либо законодательных нормах рано, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук. На данный момент неизвестно, каким будет решение профильного комитета ВРУ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не рассматривается вопрос демобилизации бойцов. По его словам, защитники вернутся домой после победы.

"Вернутся домой, когда мы победим врага, а это – Путин. Врагов внутри нашей страны нет. Наши воины заслуживают качественных ротаций. Когда такие, как вы, будут помогать им на фронте, а не только здесь", – ответил на это президент.

Как сообщал OBOZ.UA, работников, которые не имеют военно-учетного документа, не состоят на воинском учете, не уточнили персональные данные или находятся в розыске ТЦК разрешат брать на работу в критически важные предприятия и оформлять им бронирование. То есть, бронь от призыва на службу смогут получить те военнообязанные, которые нарушили законодательство о мобилизации – однако только временно.

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