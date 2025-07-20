Могут ли прислать повестку, если есть бронь: адвокат объяснила нюанс

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время некоторых военнообязанных могут забронировать от призыва.

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Впрочем, повестку могут вручить и забронированному мужчине. Почему это происходит – объяснила юрист адвокатского бюро "Романа Сацыка" Мария Ганина

По ее словам, забронированным или людям с отсрочкой обычно повестки не приходят просто так. Однако случаи, когда их иногда могут присылают тем, у кого есть бронь или отсрочка от мобилизации, таки случаются.

Обычно это происходит в случаях, когда человек установил мобильное приложение "Резерв+", обновил данные, но еще не успел оформить отсрочку, поэтому его заявление пока находится на рассмотрении.

"Повестки у нас часто присылает Минобороны, а не ТЦК. И бывает так, что в самом ТЦК знают этого человека, и что он в процессе оформления отсрочки. Им вообще этот человек не нужен. Но повестки все равно формируются автоматически. Особенно когда в реестрах отсрочка еще не подтянулась", – подчеркнула адвокат.

Ранее стало известно, что в Украине мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно бронировать. Соответствующий законопроект под №13335 парламенту рекомендовал принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Инициаторами выступили его глава Александр Завитневич и другие представители.

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