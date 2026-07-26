Что делать, если вы забыли свои вещи в поезде: пошаговая инструкция

Пассажиры, забывшие личные вещи в поезде, могут подать заявку на их поиск через онлайн-сервис или контакт-центр "Укрзализныци". Для этого необходимо указать дату потери и предоставить подробное описание утерянных предметов.

Видео дня

Как отметили в "Укрзализныце", если пассажир обнаружил утерю уже после завершения поездки, он может подать заявку двумя способами. Заявку можно оформить через электронную форму на официальном сайте компании или обратиться в контакт-центр по телефону.

При подаче заявления необходимо обязательно указать дату, когда были утеряны вещи, а также максимально подробно их описать. Это поможет сотрудникам железной дороги при поиске.

После получения заявки сотрудники "Укрзализныци" проводят поиск. Если вещи находят, на них составляют подробный акт с описанием, после чего передают в бюро находок.

Далее представители компании связываются с заявителем, сообщают о результатах поиска и согласовывают время и место, где можно получить найденные вещи.

В то же время в "Укрзализныце" обратили внимание, что за изъятие вещей из поезда и их дальнейшее хранение на вокзале может взиматься плата. Она начисляется за каждые неполные сутки хранения.

Напомним, в Украине к вагонам премиум-класса (СВ) в настоящее время применяется динамическое ценообразование, при котором стоимость билетов меняется в зависимости от спроса, времени поездки и заполненности рейса. Если спрос высокий, цена может расти, а на менее популярных или полупустых рейсах — снижаться, чтобы эффективнее заполнять вагоны и сбалансировать пассажиропоток.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзализныця" использует новые пассажирские вагоны, изготовленные в Украине. Новыми вагонами могут воспользоваться пассажиры поезда №29/30 Киев-Ужгород. В купе есть розетки, столики для пассажиров верхних полок, кнопки вызова проводника и современное освещение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!