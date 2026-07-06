В украинских поездах действуют новые правила расчета цен на билеты: почему стоимость может меняться

В Украине к вагонам премиум-класса (СВ) в настоящее время применяется динамическое ценообразование, при котором стоимость билетов меняется в зависимости от спроса, времени поездки и заполняемости рейса. Если спрос высокий, цена может расти, а на менее популярных или полупустых рейсах – снижаться, чтобы эффективнее заполнять вагоны и сбалансировать пассажиропоток.

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Об этом рассказал глава правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский в интервью СМИ. Он пояснил, что в настоящее время динамическое ценообразование применяется только к премиальному сегменту. При этом стоимость билета не является фиксированной – она может как расти, так и снижаться в зависимости от конкретной ситуации.

По словам Перцовского, если речь идет о популярных маршрутах или пиковых днях, например вечером в пятницу, когда спрос на билеты особенно высок, система может устанавливать более высокую цену. Отмечается, что это позволяет обеспечить наличие билетов для пассажиров, которым важно отправиться именно в это время. "Когда в пятницу вечером на популярный поезд может быть установлена достаточно высокая цена, но для тех, кому важно уехать именно тогда, такая возможность остается доступной", – пояснил Перцовский.

В то же время в менее популярные дни или на рейсах, где остаются свободные места, система работает в обратном направлении. Если вагон СВ рискует отправиться полупустым, стоимость билетов может быть снижена, чтобы побудить больше пассажиров воспользоваться именно этим классом перевозки.

Как объясняет глава компании, в таком случае часть пассажиров, которые изначально планировали ехать в купе, могут выбрать более комфортабельный вагон СВ по более низкой цене. В результате места в купейных вагонах освобождаются для других пассажиров, а заполняемость поезда в целом становится более сбалансированной.

"Мы можем снизить цену, и, наоборот, вагон СВ, который остался бы пустым, становится более доступным. Кто-то из купе пересядет в СВ, а места в купе освободятся", – отметил Перцовский. По его словам, такая модель не является простым повышением стоимости билетов. Ее главная задача – найти баланс между спросом и предложением, максимально эффективно используя имеющиеся места в поездах.

Кроме того, динамическое ценообразование позволяет сделать премиальный сегмент экономически более эффективным. Глава "Укрзалізниці" отмечает, что именно благодаря такой системе вагоны СВ сегодня практически работают без убытков, тогда как социально важные категории перевозок остаются доступными для населения.

Перцовский подчеркнул, что аналогичный принцип давно используют транспортные компании во многих странах мира. По его мнению, именно динамическое ценообразование является одним из самых эффективных механизмов управления пассажиропотоком и позволяет лучше распределять спрос между различными классами вагонов.

При этом пока такая система не распространяется на все билеты "Укрзалізниці". Она действует только для премиального сегмента, однако в будущем компания не исключает возможности постепенного расширения этого механизма.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" использует новые пассажирские вагоны, изготовленные в Украине. Новыми вагонами могут воспользоваться пассажиры поезда №29/30 Киев-Ужгород. В купе есть розетки, столики для пассажиров верхних полок, кнопки вызова проводника и современное освещение.

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