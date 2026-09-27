Что делать, если в ваш дом прилетело, и кто платит: инструкция, основанная на опыте пострадавших

Россия продолжает терроризировать украинские города и населенные пункты, нанося удары по гражданской инфраструктуре и обычным жилым домам. Тем украинцам, чье жилье было повреждено в результате атаки, государство предлагает помощь.

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Чтобы ее получить, необходимо следовать четкому алгоритму действий. Своим опытом поделилась автор онлайн-журнала "Украинки" Вита Гольдман.

Главное – не паниковать

Первый совет, который дала соотечественникам журналистка, пережившая обстрел своего дома, – "не суетиться", ведь лишние движения только усилят растерянность и страх.

"Через час-два после прилета вокруг дома обычно собирается "Вавилон2: палатки помощи от мэрии, ГСЧС, ЖЭК, полиция, волонтеры, фанера, пленка, соседи, очереди, пресса – все действительно хотят помочь, и я такой человечности не видела с самого начала войны. Но этот "Вавилон" втягивает тебя в водоворот: все что-то спрашивают, уточняют, боишься что-то пропустить, не получить, не узнать, не успеть. Поэтому во-первых: успокойтесь. Вы все успеете. Палатки с гуманитарной помощью стоят обычно два (у нас три) дня, фанеры привозят много, пленку нарежут всем, толпиться в очередях, чтобы успеть "подать заявление", НЕ НУЖНО – ниже объясняю, почему. Лучше дайте себе и родным время "потупить", походить, поохать, выплеснуть эмоции, выпить кофе и осознать главное – вы живы", – пишет она.

Уже в более спокойном состоянии следует переходить к действиям в соответствии с четким планом.

План действий по опыту Виты Гольдман

Действие 1. Сфотографировать все повреждения.

Фотографии понадобятся при обращении за материальной компенсацией.

"Сфотографируйте реальный масштаб разрушений: полностью все окно, если его вынесло, разбитые стекла, отвалившуюся штукатурку, плитку, двери – все", – советует автор, добавляя, что должно хватить примерно 10 фотографий.

Действие 2. Купить в хозяйственном магазине резиновые перчатки, веники, совки.

Выбирать лучше самые дешевые, "на один раз". Этот "инвентарь" понадобится, чтобы убрать большое количество битого стекла.

"На обратном пути возьмите у палаток помощи пленку (или фанеру) – ими закроете выбитые окна. Пленку (и фанеру) раздают БЕСПЛАТНО, до вечера и утром тоже. Нарезают и пленку, и фанеру, но прикреплять к окнам нужно самим. Быстрее всего — мужской рукой с шуруповертом", – советует журналистка.

Действие 3. Убрать в квартире стекло, закрыть окна пленкой, очистить поверхности.

Перед уборкой следует надеть на ноги плотные носки и закрытую обувь, чтобы защититься от порезов и не загнать стекло в стопу.

"Для первого дня стресса – этого достаточно. Остальное постепенно расчистите в последующие дни. А то и недели. Я до сих пор собираю стекло и штукатурку, причем в самых неожиданных местах", – делится опытом Вита.

Действие 4. Подать заявление в полицию

"В идеале где-то после обеда (как раз когда "оправитесь" и немного расчистите квартиру) подойдите к палаткам помощи от городских властей, обычно их разворачивают во дворе. Там будет толпа и прием заявлений в полицию. НЕ РВИТЕСЬ в эти очереди. Все рвутся, думая, что от этого заявления в полицию зависит компенсация. НЕ ЗАВИСИТ. Заявление в полицию пишется для БУДУЩИХ РЕПАРАЦИЙ, когда-нибудь, возможно, если Россию заставят их платить", – пишет автор.

Она подчеркивает, что заявление в полицию "никак не влияет на помощь здесь и сейчас или через год, а его заполнение здесь и прямо сейчас на месте создает лишь лишний ажиотаж, путаницу и лишние очереди".

"Да, заявление в полицию нужно, если вы верите в репарации. И его действительно проще заполнить в палатке помощи, если очередь пострадавших небольшая. Но если очередь большая, вы нервничаете, впереди уборка разбитой машины – идите домой. Заявление в полицию вы можете подать самостоятельно в райотделе в любой день. В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА", – пояснила Гольдман.

Действие 5. Подать заявление на помощь от города

В палатках помощи журналистка советует спросить, принимают ли там заявления на "помощь в размере 10 тысяч гривен от Кличко". В случае положительного ответа такое заявление лучше подать.

"Если заявление "на помощь от Кличко" не принимают, спокойно возвращайтесь домой и занимайтесь своими делами, а через день-два, когда отдохнете, переходите к Действию 6.

Действие 6. Проверить и собрать документы для получения материальной помощи.

"Право собственности на жилье – уже сейчас советую всем без исключения проверить в ЦНАП, внесено ли ваше право собственности на квартиру в Госреестр имущественных прав. Большинство квартир, купленных или приватизированных до 2015 года, из этого Госреестра почему-то "выпали", и владельцам придется возобновить эту регистрацию – через ЦНАП, это занимает несколько недель", – уточняет автор поста.

Также необходимо открыть банковскую карту для получения социальных выплат.

"Не частную карту, не МОНО, не дебетовую, не кредитную, а именно для соцвыплат, и сделайте выписку с ее реквизитами. Такую карту можно открыть онлайн во многих банках", – отметила Гольдман.

Также понадобится открытая банковская карта для программы ЄВідновлення.

"Это не то же самое, что социальные выплаты – это отдельный счет, который тоже можно открыть онлайн во многих банках. Да, нужны ДВА банковских счета/карты – карта для социальных выплат и карта ЄВідновлення, потому что киевляне могут рассчитывать на ДВА вида помощи – "помощь 10 тысяч от Кличко" и помощь от ЄВідновлення", – уточнила она.

Шаг 7. Подать заявление на помощь от городской администрации.

"Если у вас добросовестный и оперативный ЖЭК, и у вас есть время стоять в очереди у палаток помощи после обстрела, то заявление на эту помощь можно подать прямо в этих палатках", – пишет Вита Гольдман.

Для подачи заявления с собой необходимо иметь:

паспорт (с пропиской), код;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

банковскую карту для соцвыплат с реквизитами.

Подавать заявление на получение помощи от города можно в течение года в отделе социальных выплат ЦНАП. При самостоятельной подаче заявления к перечню документов необходимо приложить:

выписку о прописке;

распечатанные фотографии повреждений;

справку (акт) ЖЭКа о повреждении дома в результате обстрела (её выдают в приёмные дни в ЖЭке, практически без очереди).

"Я подавала заявление на "10 тысяч от Кличко" самостоятельно в ЦНАП в удобный для меня день – 5 сентября, помощь получила пару дней назад – почти через 3 недели", – поделилась опытом Гольдман.

Действие 8. Подать заявку на ЄВідновлення.

Сделать это можно как на следующий день после обстрела, если есть все документы, так и через три месяца.

"Продвинутые люди подают заявки онлайн через приложение "Дія". Я же ретроград и старовер – пошла более безопасным для меня путем: через ЦНАП. Причем прямо на ресепшне ЦНАПа заботливые девушки "пробили" в базе и убедились, что мое право собственности на квартиру числится в Госреестре имущественных прав, помогли мне онлайн тут же открыть банковскую карту ЄВідновлення, выдали талончик к менеджеру, которая так же заботливо заполнила вместо меня все, что нужно для подачи заявления на ЄВідновлення", – отметила автор поста.

Чтобы подать заявление, понадобятся:

паспорт, ИНН;

право собственности на жилье, зарегистрированное в Госреестре;

реквизиты банковского счета/карты ЄВідновлення;

фотографии повреждений (можно распечатанные или в электронном виде по электронной почте или через приложение "Дія", где будут отображаться дальнейшие статусы дела о возмещении).

Действие 9. Не рассчитывайте на быстрые или крупные выплаты от ЄВідновлення

"Если они и будут, то очень не скоро и неизвестно в каком размере. Потому что после подачи заявления: заявление проверяют, регистрируют и принимают к рассмотрению. После рассмотрения заявления к вам должны прийти эксперты для осмотра квартиры, чтобы наглядно убедиться в описанных в заявлении повреждениях и определить сумму компенсации. До их осмотра вы НЕ МОЖЕТЕ делать ремонт или устанавливать окна, потому что в таком случае государство не покроет эти расходы, раз вы уже сами справились. Эксперты после осмотра составляют акт, определяют сумму выплат и передают документы далее – в отдел выплат, а тот, соответственно, зачисляет назначенную сумму на вашу карту ЄВідновлення", – пишет Гольдман.

Когда именно поступят средства и какова будет сумма – неизвестно. Нередко она меньше фактических убытков.

Тратить полученные средства можно только на ремонтные товары в магазинах или у производителей, которые сотрудничают с ЄВідновлення.

Как писал OBOZ.UA, не все квартиры доступны для программ єОселя и ЄВідновлення. Мы рассказывали, какова реальная цена недвижимости в рамках государственных программ.

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