Что делать, если скрипит пол: верный способ это исправить

Скрипучий пол может стать настоящей неприятностью, но источник шума не всегда представляет собой серьезную проблему.

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Если скрип вызван трением между деревянными досками, может помочь простой трюк с обычным мылом. Как использовать этот метод и быстро избавиться от надоедливого шума, рассказывает OBOZ.UA.

Скрип возникает, когда отдельные элементы пола начинают немного смещаться друг относительно друга. Изменения влажности играют значительную роль в деревянных напольных досках: древесина периодически набухает и сжимается, что может привести к появлению щелей или участков повышенного трения на стыках. При ходьбе доска пола немного изгибается, трется о соседний элемент, черновой пол, гвоздь или шуруп, и это движение вызываетхарактерный скрип или треск.

Если скрип вызван трением краев деревянных досок друг о друга, можно попробовать уменьшить трение с помощью обычного кусочка мыла. Самый простой способ — слегка смочить брусок, втереть его в щель, а затем мягкой тканью втереть небольшое количество мыла глубже между досками. Также можно приготовить слабый раствор из примерно чайной ложки тертого мыла и стакана теплой воды, а затем нанести его на проблемный участок пола. Идея заключается в том, чтобы создать тонкий слой смазки между трущимися поверхностями.

Прежде чем применять этот метод, крайне важно точно определить, откуда доносится звук. После нанесения средства несколько раз надавите на пол, чтобы средство проникло в трещину, а затем тщательно вытрите поверхность насухо. Если причиной было исключительно трение между досками, скрип исчезнет, хотя обычно это временное решение, и обработку придется повторить. Если шум возвращается почти сразу или пол заметно прогибается под ногами, проблема, скорее всего, заключается в черновом полу, монтажных элементах или конструкции под досками.

Ламинат требует повышенной осторожности, поскольку его края и сердцевина чувствительны к влаге. Не рекомендуется заливать водный раствор непосредственно в швы, особенно если пол уже немного поврежден или поцарапан. В таких случаях следует использовать сухие методы для уменьшения трения.

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